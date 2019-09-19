Фото: автор | Видео: автор В Уфе будущие родители узнали, как и в каких автокреслах перевозить детей Фото: автор | Видео: автор

УФА, 19 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на базе Республиканского клинического перинатального центра 19 сентября состоялась пресс-конференция, посвященная старту тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Будущие родители узнали о безопасной перевозке детей в автомобиле.

«Башкортостан стал новым регионом, где запущен федеральный проект «Детство без опасности». Он предполагает единую систему обучения родителей обеспечению безопасности при перевозке детей в машинах, — сообщил генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников. – Трехлетний профилактический проект на базе перинатальных центров и родильных домов в 2019 году начнется в 30 регионах. Всего с 2019 по 2021 годы проектом будет охвачено 100 городов в 85 субъектах России».

Тренинги для будущих родителей будут проходить несколько раз в неделю. Они узнают, как правильно выбрать качественное и по-настоящему безопасное автокресло, как его установить в автомобиле, а также как соблюдать «детский режим» на дороге и правильно переходить проезжую часть с коляской.

По словам и.о. министра здравоохранения РБ Максима Забелина, перед родителями стоит большая задача привить подрастающему поколению основы безопасности дорожного движения. Это касается и пересечения проезжей части и езды в транспорте. Руководитель ведомства добавил, что подобная практика проведения тренингов будет рассмотрена и в Стерлитамаке.

Начальник Госавтоинспекции Башкирии Динар Гильмутдинов заметил, что Башкортостан входит в антирейтинг субъектов страны по погибшим на дорогах.

«Если взять статистику, на сегодняшний день на дорогах республики погибли 13 детей, из них десять погибли в качестве пассажиров. Кто виноват? Родители. В следующих трех ДТП также виноваты взрослые: в двух случаях, когда дети пересекали дорогу по пешеходному переходу, в одном случае, когда ребенок ехал на велосипеде по «зебре», — сказал начальник УГИБДД РБ. — Мы приходим на мероприятия в детские сады и спрашиваем ребят: «Дети, у вас в семье есть автомобиль?». 90% отвечают, что есть. Процентов 80 говорят, что их перевозят в автокреслах. И еще два-три ребенка поднимают руки и отвечают, что их папы пьяными садятся за руль. Будущие мамы и папы, давайте с этим бороться вместе. Когда мы все поймем, что дети – это самая главная наша ценность, тогда у нас будет другая ситуация».

Депутат Госдумы РФ, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» Зариф Байгускаров подчеркнул, что дети не знают элементарных правил дорожного движения, их не обучают этому в детсадах, школах, семье.

«Бывает, родители, ведя ребенка в детсад или школу, торопливо переходят дорогу в неположенном месте. А дети все впитывают и могут совершить ошибки, которые приводят к беде, — сказал парламентарий. — Мы в рамках проекта занимаемся тем, что обучаем детей ПДД: открываем детские автогородки и учебные кабинеты, где ребята получают знания в режиме реального времени. Если мы таким образом спасем одну-две детские жизни и сохраним их здоровье, значит, мы работаем не зря».

Депутат также добавил, что внес законопроект, который обяжет всех производителей детской одежды и рюкзаков пришивать световозвращатели, чтобы дети стали заметны на дорогах в темное время суток.

Для участников мероприятия тренер центра провел мастер-класс по безопасной перевозке детей в автомобиле, показал на практике, как правильно установить детское удерживающее устройство, а также рассказал, как выбрать хорошее автокресло.

Что следует знать родителям:

При выписке родители зачастую перевозят новорожденный на коленях. В момент экстренного торможения мать или отец могут сдавить малыша или не удержать – это может привести к трагедии.

При встрече малыша из роддома в машине должно быть удерживающее устройство, с установкой которого дома уже потренировались, иначе могут возникнуть трудности временного характера. Также важно установить детское автокресло правильно, по инструкции.

Следует поменять стиль вождения, когда в машине есть ребенок: избегать резких торможений, поворотов, превышения скорости.

Важно правильно пристегивать ребенка в автокресле: под ремнями безопасности должна проходить ладонь, чтобы малыш мог спокойно дышать.

Родителям при выборе автокресла следует проверить, прошло ли оно сертификацию. На устройствах будет присутствовать специальная наклейка. Либо следует попросить у продавца документ о сертификации.

Некачественное кресло может навредить даже больше, чем его отсутствие. К слову, некачественный пластик может трескаться и впиваться в тело ребенка. Если встает выбор: купить дешевое новое кресло или качественное, но бывшее в употреблении, лучше брать последнее.

Автокресло должно быть сделано из жесткого несгибаемого пластика, а чехол должен сниматься для стирки.

Федеральный проект «Детство без опасности» запущен в рамках реализации указа президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».