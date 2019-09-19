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В Уфе Башкирскому лицею № 2 присвоено имя писателя Гали Ибрагимова

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 сен 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Имя известного башкирского писателя Гали Гизетдиновича Ибрагимова присвоено Башкирскому лицею № 2 г. Уфы. Соответствующее постановление подписано Радием Хабировым и опубликовано на официальном портале правовой информации РБ.

Согласно документу, перед лицеем будет установлен бюст Гали Ибрагимова за счет средств его дочерей Суекле Ибрагимовой и Гузэль Корнилаевой-Ибрагимовой.

Гали Ибрагимов (1919 — 1989) — башкирский писатель и поэт, педагог, участник Великой Отечественной войны. Работал преподавателем английского языка, журналистом, заместителем главного редактора журнала «Агидель». Заслуженный работник культуры РФ. Главное произведение — роман «Кинзя», за который писатель удостоен Государственной премии имени Салавата Юлаева. По роману режиссер Амир Абдразаков снял многосерийный художественный фильм.

Теги: память
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