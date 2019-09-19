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Гендерное равноправие положительно сказывается на здоровье мужчин – эксперты

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Гендерное равноправие положительно сказывается на здоровье мужчин – эксперты Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Расширение прав и возможностей женщин благоприятно сказывается на продолжительности жизни мужчин. Специалисты рассказали, как именно распространение феминизма влияет на продолжительность жизни сильной половины человечества, сообщает «Радио Sputnik» (Москва).

По мнению экспертов, гендерное равенство – один из факторов, который влияет на продолжительность жизни мужчин. Согласно данным Минздрава, женщины в России в среднем живут до 78,5 лет, а мужчины – до 68,5 лет.

Так, расширение прав и возможностей женщин позволит защитить мужчин от экономических потрясений. Как утверждают специалисты, мужчины более болезненно реагируют на потерю работы, чем женщины, что подтверждается многочисленными исследованиями, проведенные на Западе и в России.

Парадокс заключался в том, что экономическая логика, соображения равенства и выгоды отступают назад, если возникает угроза разрушения того, что социологи называют самоидентичностью, то есть способ понимания своей индивидуальности, восприятие себя как личности. В данном случае речь идет о гендерной идентичности.

Американское издание Washington Post со ссылкой на исследования сообщает, что мужчины, убежденные, что они должны обеспечивать семью любой ценой, чаще имеют суицидальные мысли и подвержены депрессии. Уровень самоубийств среди них резко возрастает в период экономических кризисов. Таким образом, ученые пришли к выводу, что гендерное равенство может снизить количество таких случаев. Специалистами отмечено, что чем больше женщины заняты в экономике, тем больше увеличивается продолжительность жизни мужчин и общее экономическое состояние. Поэтому, считают эксперты, необходимо добиваться улучшения положения женщин, которые являются самой дискриминированной группой, даже в относительно благополучных странах.

Теги: феминизм, гендерное равноправие
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