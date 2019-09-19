БАГСУ реализует программы по повышению производительности труда

Фото: пресс-служба БАГСУ







Фото: пресс-служба БАГСУ

УФА, 19 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Башкирская академия государственной службы и управления при Главе РБ начала реализацию комплексной программы повышения квалификации сотрудников ГУСП Совхоз «Алексеевский».

«Контракт общей стоимостью 23 миллиона рублей исполняется в соответствии с реализацией приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Республике Башкортостан». Согласно техническому заданию, эксперты БАГСУ реализуют 10 программ повышения квалификации на базе Совхоза «Алексеевский», то есть без отрыва специалистов предприятия от производства. Планируется, что новые знания и компетенции получат порядка 500 человек», – говорит ректор БАГСУ Ильгиз Кызыргулов .

Каждая программа рассчитана на 320 часов и будет состоять из двух блоков. Первый блок – «Внедрение инструментов бережливого производства», второй блок – «Современные подходы производительности труда».

По словам проректора БАГСУ Ильдуса Шаяхметова, будут охвачены все специалисты, сотрудники и АУП (в т.ч. топ-менеджеры, линейные руководители, финансисты, экономисты, юристы) совхоза и его основные производственные структуры: тепличные хозяйства, цеха по переработке молока, приготовления блюд, хлебобулочных изделий, розничная торговля, животноводство, энергослужба, а также машинно-тракторные мастерские и автотранспортный цех. Суть программы повышения квалификации в том, что по итогу обучения сотрудники предприятия получат новые знания и навыки, которые позволят усовершенствовать производственные процессы на предприятии.

Перед началом обучения сотрудников предприятия ждет входное тестирование, чтобы эксперты могли осуществить срез имеющихся знаний у специалистов совхоза. Затем пройдут лекции, которые завершатся промежуточной аттестацией – срез знаний, которые получены в рамках теоретического материала. Основной блок – практические занятия, их планируется более 70% от общего объема учебного плана. Они будут проводиться на местах.

Завершающим итогом станет написание проекта по совершенствованию процессов, над которыми работают сотрудники той или иной производственной структуры предприятия. Обучение будут осуществлять эксперты БАГСУ с приглашением ведущих специалистов из различных отраслей АПК со всей страны.