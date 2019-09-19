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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Нижегородке лестница местного Дома культуры упирается в пивной магазин

ОБЩЕСТВО

УФА, 19 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жители села Нижегородка Уфимского района, наконец, обратили внимание властей и СМИ к зданию местного Дома культуры, вход в который недоступен для всех посетителей, не только для инвалидов.

Как смогли убедиться участники рейда по доступной среде, лестница ДК буквально упирается в соседнее здание, в котором, ко всему прочему, расположен магазин разливных напитков.

﻿«Здесь не то что колясочники не пройдут, тут здоровому человеку неудобно ходить. Это вопиющий случай», — возмутился председатель регионального совета партпроекта «Единая страна – доступная среда», депутат Госсобрания РБ Ирек Зарипов.
Оказывается, здание Дома культуры построили еще 10 лет назад, частное одноэтажное помещение рядом было возведено без разрешения администрации еще раньше. Его обещали снести, но вопрос не решается до сих пор. По этой причине социокультурный объект все еще не сдан, но функционирует. В нем находятся сельская библиотека, почта, работают различные детские кружки.

По словам собственника частной постройки Рамили Николаевой, изначально местные власти обещали предоставить помещение взамен этому, однако никаких предложений не поступило.

В администрации Уфимского района заверили, что частное здание будет в скором времени снесено.

«Сейчас здание Дома культуры частично находится в частной собственности, поэтому проблема со входом будет решаться в судебном порядке», — сказал заместитель главы муниципалитета Кирилл Паличев.

Теги: доступная среда, инвалиды
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