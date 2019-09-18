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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимцы могут признаться в любви, поднявшись на гидравлическом подъемнике к окнам любимой

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

ГТРК «Башкортостан» совместно с МЧС по РБ запускает необычную бесплатную акцию «Моя любовь на пятом этаже».

Пять финалистов получат возможность подняться вместе с оператором на автоматическом гидравлическом подъемнике к окнам квартиры любимой женщины (не выше 5 этажа) и сделать ей предложение руки и сердца под прицелом телекамер.

С каждым из финалистов будет снят и выпущен в эфир телекомпании «Башкортостан» сюжетный ролик.

В акции могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Для участия нужно прислать видеозаявку с признанием в любви женщине, на которой хочешь жениться или сделать предложение руки и сердца. Оцениваются оригинальность и креативность заявки.

Требования к формату заявок:

— заявки представляются в формате видеофайла, соответствующего минимальным требованиям по техническому качеству, достаточным для адекватной оценки заявки (изображение: разрешение – не менее Full HD, формат – MP4 или avi; звук: стерео, частота – не менее 44,1 кГц);

— видеоролик должен быть представлен ссылкой на интернет-ресурс, предоставляющий свободный доступ к просмотру и загрузку на компьютер пользователя видеоролика в течение всего периода проведения акции;

— участником видеосъемки должен быть тот человек, который указан в заявке;

— продолжительность видеозаявки не более 3 минут.

Теги: акции, признание в любви, МЧС
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