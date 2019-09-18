Фото: ИА «Башинформ» Уфимская школа опровергла информацию одного из родителей о некачественных котлетах Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Большинство родителей учащихся уфимского лицея № 96 довольны питанием, никаких обращений из медицинских учреждений по поводу отравлений детей в лицей не поступало, сообщили ИА «Башинформ» в администрации учебного заведения.

Напомним, 17 сентября в сети появилась информация от одного из родителей, известного каракатуриста Камиля Бузыкаева, который рассказал, что два его ребенка — учащихся лицея пожаловались на боли в животе, предположительно после употребления тефтелей. Днем ранее на тефтели жаловались учащиеся уфимской школы №71, которые выложили в сеть фотографию готового продукта странного красного цвета.

«Утром 18 сентября в столовой лицея № 96 была проведена проверка руководством Центра диетического питания [оператор питания всех школ столицы Башкирии — ред.], — рассказала директор учреждения Татьяна Евстифеева. Ежедневно за качеством питания следит бракеражная комиссия лицея, в которую входят представители администрации лицея, медицинский работник и родители. 16 сентября, в день, когда, по словам родителя, детям давали некачественные котлеты, бракеражная комиссия также проверила еду. Нареканий по качеству приготовления пищи у нас никогда не было».

Несколько опрошенных школьников из лицея информацию о некачественных котлетах, поданных в понедельник, не подтвердили. Дети назвали питание в целом удовлетворительным, при этом отметили недостаточно теплую температуру пищи.

«Те дети, которые раньше не ели, с удовольствием питаются в этом учебном году в столовой нашего лицея. Дети даже подходят к бригадиру столовой за добавкой каждый день», – добавила директор учреждения.