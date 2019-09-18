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В Уфе застройщик повторно оспаривает охранный статус «Дома Тихониных»

ОБЩЕСТВО
Фото: Башкультнаследие

Фото: Башкультнаследие

УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе застройщик квартала, ограниченного улицами Султанова, Чернышевского, Гафури, Свердлова в Ленинском районе — строительная компания «СтройТЭК» обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан. Застройщик оспаривает включение «Дома Тихониных» по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 13, в перечень выявленных объектов культурного наследия. Компания выступает с иском к Управлению по госохране объектов культурного наследия РБ.

19 июля 2019 года суд запретил Управлению совершать действия и принимать правовые акты, направленные на включение объекта в единый госреестр объектов культурного наследия народов РФ, Росреестру по РБ вносить сведения о нем как об объекте культурного наследия в госкадастр недвижимости и единый госреестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

20 августа 2019 года здание выявленного объекта культурного наследия было выставлено на торги для последующей передачи его в аренду. Истец заявил ходатайство о запрете торгов. Рассмотрение ходатайства судом состоится 3 октября 2019 года. Управлением земельных и имущественных отношений уфимской мэрии поддержало ходатайство в полном объеме.

Согласно позиции Башкультнаследия, «Дом Тихониных» включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Башкортостан, в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства.

«Дом Тихониных» — каменное строение, являющееся одним из немногих сохранившихся в центральной части города образцов двухэтажной кирпичной постройки мещан среднего достатка. Объект декорирован в кирпичном русском стиле конца XIX — начала XX века. Помимо внешнего декора из наличников и дентикул, сохранились фрагменты внутренней лепнины на потолках. Здание было построено до 1899 г., использовалось в качестве жилого и торгового помещения. Памятник архитектуры имеет историческую ценность, является элементом историко-архитектурной среды.

Напомним, ранее тот же застройщик пытался оспорить включение здания в перечень выявленных объектов культурного наследия и в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Решением Арбитражного суда республики требования застройщика были удовлетворены в полном объеме.

Теги: Дом Тихониных, объект культурного наследия
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