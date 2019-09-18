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18 сентября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

100-летие государственности Башкортостана в составе России отметят в Екатеринбурге

ОБЩЕСТВО / 100 лет Республике

УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

22 сентября Свердловский областной Башкирский центр проводит научно-практическую конференцию «100-летие государственности Башкортостана в составе Российской Федерации. История и современность».

На V Межрегиональной научно-практической конференции с научными докладами выступят ученые Академии наук Республики Башкортостан, Свердловской и Челябинской областей. Ученые, общественные деятели, научные работники краеведческих музеев в своих докладах осветят историю становления и развития Башкортостана. На конференции большое внимание будет уделено истории коренных жителей Урала. В последние годы отмечено появление интересных фундаментальных научных работ, раскрывающих многогранную историю башкирского народа.

В конференц-зале научной библиотеки имени В.Г. Белинского пройдут передвижные выставки на основе документальных материалов, предоставленных архивами Свердловской области и Республики Башкортостан.

Предполагается издание материалов конференции.

Адрес проведения конференции: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. Белинского (вход с торца здания). Начало в 11.00 часов.

Теги: конференция, 100-летие РБ
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