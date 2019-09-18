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Уфа   °

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В социальных учреждениях Уфы досрочно начали включать отопление

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В социальных учреждениях Уфы досрочно начали включать отопление Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе из-за понижения температуры воздуха начата досрочная подача тепла в больницы, детские сады, школы и другие социальные объекты города, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас отопительный сезон стартовал в пяти детских садах, пяти медицинских учреждениях, школе-интернате по ул. Мусоргского, музыкальном колледже по ул. Пушкина и в бассейне «Буревестник». Все они подали заявку на досрочное подключение в Уфимские инженерные сети. В двух учреждениях батареи стали теплыми уже с 3 сентября.

По нормативам при централизованной системе отопления рекомендуется подавать тепло после того, как среднесуточная температура наружного воздуха достигнет +8 градусов и будет держаться на этом уровне в течение пяти дней. Однако жильцы домов могут принять решение о досрочном начале отопительного сезона. Для этого собственникам жилых помещений необходимо принять соответствующее решение на общем собрании и направить протокол в управляющую компанию. В свою очередь, УК подаст заявку в ресурсоснабжающую организацию. При технической возможности тепло будет подключено до официального начала отопительного сезона.

Теги: отопление
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