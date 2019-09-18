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В Салаватском филиале УГНТУ открылась лаборатория «Процессы и аппараты»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-центр УГНТУ

Фото: пресс-центр УГНТУ

УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ольга Маловица/.

17 сентября в филиале УГНТУ в городе Салавате при поддержке и финансировании ООО «Газпром нефтехим Салават» была открыта лаборатория «Процессы и аппараты».

17 сентября в Салаватском филиале Уфимского государственного нефтяного технического университета состоялась церемония торжественного открытия лаборатории «Процессы и аппараты», оснащенной и оборудованной при финансовой поддержке ООО «Газпром нефтехим Салават», в которой приняли участие заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром нефтехим Салават» Азамат Хабибуллин, президент благотворительного фонда «Юрматы» Воскан Мирзоев, проректор по внешним связям Марат Хусаинов, директор филиала УГНТУ в городе Салават Наталья Лунева.

«За годы своего существования наш филиал выпустил свыше шести тысяч высококвалифицированных специалистов для предприятий топливно-энергетического комплекса, более половины которых работают в ООО «Газпром нефтехим Салават». Результатом тесного сотрудничества с компанией является создание и функционирование базовых кафедр, что дает возможность проходить практику студентам на предприятии, привлекать ведущих специалистов предприятия к преподавательской деятельности, а также проводить научно-исследовательские работы. В значительной степени благодаря поддержке со стороны ООО «Газпром нефтехим Салават» в филиале создается современная материально-техническая база, позволяющая вести учебный процесс на высоком уровне», ­– отметила директор филиала УГНТУ в городе Салавате Наталья Лунева в своей приветственной речи.

Лаборатория «Процессы и аппараты» предназначена для проведения научных исследований и выполнения лабораторных работ студентами и преподавателями. Лабораторные установки, такие, как «Ректификация», «Адсорбция» и «Абсорбция», позволяют выполнять исследования технологических процессов, многоступенчатой фильтрации, гидродинамики псевдоожиженного слоя, изучить закон Бернулли.

Студенты, которые будут заниматься в этой лаборатории, получат практические навыки, необходимые им для дальнейшей работы.

Прикоснуться к науке смогут и школьники. Они являются частыми гостями филиала УГНТУ в городе Салавате, где знакомятся не только с направлениями подготовки в университете, но и с будущими профессиями.

Теги: УГНТУ, Салават
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