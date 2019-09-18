В Башкирии депутаты предложат стимулы для повышения рождаемости
Фото: Олег Яровиков
В Башкирии депутаты предложат стимулы для повышения рождаемости Фото: Олег Яровиков
УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Депутаты Госсобрания — Курултая Башкортостана совместно с экспертами вырабатывают комплексные меры для смягчения негативных демографических тенденций последних лет в республике. 17 сентября состоялось заседание профильной рабочей группы.
«Демографическая ситуация в республике сегодня довольно сложная, — отметил спикер регионального парламента Константин Толкачев. — В детородный возраст вступило малочисленное поколение рожденных в 90-е годы. Это данность, с ней не поспоришь. С другой стороны, есть еще одна тенденция — миграционный отток. Вкупе эти две тенденции дают нам ощутимую убыль населения. Исследования показывают, что, если пустить дело на «самотек», существует риск остаться в устойчивом демографическом минусе на период вплоть до 2035 года».По словам председателя Госсобрания, для улучшения демографической ситуации необходимы грамотные управленческие решения. В экспертной работе над проблемой участвуют представители профильных ведомств, социологи, демографы. По общему мнению, потенциал для повышения рождаемости есть, но для его реализации необходимо принимать меры стимулирующего характера на государственном уровне.
«Опросы показывают, что в благоприятных обстоятельствах люди готовы решиться на рождение еще одного ребенка, — сказал Константин Толкачев. — Это наш недоиспользованный потенциал. Сокращение миграционной убыли населения и закрепление здесь прибывающих в республику жителей других российских регионов — еще одна возможность. Задача власти — создать условия для уверенности людей в завтрашнем дне».
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В Башкирии депутаты предложат стимулы для повышения рождаемости
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