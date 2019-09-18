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18 сентября Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии депутаты предложат стимулы для повышения рождаемости

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии депутаты предложат стимулы для повышения рождаемости Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкортостана совместно с экспертами вырабатывают комплексные меры для смягчения негативных демографических тенденций последних лет в республике. 17 сентября состоялось заседание профильной рабочей группы.

﻿«Демографическая ситуация в республике сегодня довольно сложная, — отметил спикер регионального парламента Константин Толкачев. — В детородный возраст вступило малочисленное поколение рожденных в 90-е годы. Это данность, с ней не поспоришь. С другой стороны, есть еще одна тенденция — миграционный отток. Вкупе эти две тенденции дают нам ощутимую убыль населения. Исследования показывают, что, если пустить дело на «самотек», существует риск остаться в устойчивом демографическом минусе на период вплоть до 2035 года».
По словам председателя Госсобрания, для улучшения демографической ситуации необходимы грамотные управленческие решения. В экспертной работе над проблемой участвуют представители профильных ведомств, социологи, демографы. По общему мнению, потенциал для повышения рождаемости есть, но для его реализации необходимо принимать меры стимулирующего характера на государственном уровне.

﻿«Опросы показывают, что в благоприятных обстоятельствах люди готовы решиться на рождение еще одного ребенка, — сказал Константин Толкачев. — Это наш недоиспользованный потенциал. Сокращение миграционной убыли населения и закрепление здесь прибывающих в республику жителей других российских регионов — еще одна возможность. Задача власти — создать условия для уверенности людей в завтрашнем дне».

Теги: повышение рождаемости
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