МегаФон первым запустил скоростной интернет 4G в малочисленных населенных пунктах Башкирии

МегаФон первым запустил скоростной интернет 4G в малочисленных населенных пунктах Башкириипартнерский материал
УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.
Базовые станции стандарта LTEоператора начали работать в девяти населенных пунктах, в ряде которых интернет 4G появился впервые.
Сеть LTE МегаФона начала работать на Мелькомбинате под Уфой, в селе Юлдыбаево Зилаирского района, селе Нижнетроицкий Туймазинского района, в деревне Петропавловский Хайбуллинского района, деревне Матала Аскинского района, селе Ильчигулово Миякинского района. Дополнительные базовые станции сети четвертого поколения запущены в селе Юматово, в Авдоне и в райцентре Буздяк. Теперь интернет 4G МегаФона доступен 68% жителей Башкирии.
«Одно из наших приоритетных направлений — расширение покрытия сети LTE в республике, которая уже охватывает большинство городов и районных центров. Мы запустили сеть в ряде малочисленных населенных пунктов, где проживает от 200 до 2000 человек. К примеру, в селе Ильчигулово Миякинского района — около 600 человек. Благодаря запуску базовых станций 4G у жителей этих сел появился доступ к современным технологиям и сервисам, который обеспечивает быстрая передача данных нашей компании», – рассказал Дамир Байгильдин, директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон».