В Башкирии открыли три новых пожарных депо

УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

В селах Башкирии открыты три новых пожарных депо, сообщает пресс-служба госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкортостана.

Новые депо открыты в селах Зилаир Зилаирского района, Верхний Авзян Белорецкого района и Темясово Баймакского района.

Также строится пожарное депо на 4 выезда в селе Кушнаренково Кушнаренковского района. Строительные работы планируется завершить, по данным ведомства, к концу октября текущего года.

В рамках реализации стратегии развития пожарно-спасательных сил до 2030 года сейчас разрабатывается проектная документация для строительства пожарных депо в селах Красноусольский Гафурийского района и Амзя города Нефтекамск.

По сообщению пресс-службы ведомства, до 2024 года планируется проектирование и строительство еще 17 пожарных депо.