Башкирия в федеральных СМИ: О контрацепции; английский комментатор оценил трюк Евсеева

УФА, 18 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Поволжье выросли долги по зарплате. В Башкортостане рост составил 7,8 процента.

Долги по зарплате. «На 1 сентября 2019 года просроченная задолженность по заработной плате в Приволжском федеральном округе составила 249,3 млн рублей. За месяц долги выросли на 0,5% или на 1,3 млн рублей», — информирует ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата. При этом максимальный рост задолженности наблюдается в Марий Эл, где долг вырос в 2,8 раза и составил 12,9 млн рублей. «На 17,5% или до 83,3 млн рублей вырос долг в отношении сотрудников предприятий Татарии. В Ульяновской области задолженность выросла на 10,3% — до 1 млн рублей, в Башкирии рост составил 7,8% — до 46,2 млн рублей», — говорится в сообщении и отмечается, что «единственный регион Поволжья, где задолженность отсутствует — Пензенская область». В целом по России задолженность по зарплатам на 1 сентября составила 2,604 млрд рублей, зарплату недополучили около 40 тыс. человек.

Практически все федеральные СМИ следят за судьбой 6-летнего мальчика из Башкирии, который провел пять дней в квартире с телом умершей матери. В частности, газета «АиФ-Москва» сообщила, что сейчас ребенок проходит лечение в больнице Янаула, после чего его заберут родные из Москвы. «Инцидент произошел в городе Янаул. Истощенный ребенок был обнаружен накануне. В той же квартире находился труп его 44-летней матери. По данным следствия, женщина могла скончаться пять дней назад». По словам уполномоченного по правам ребенка в Башкирии Миланы Скоробогатовой, врачи оценивают состояние ребенка «как стабильно тяжелое, но отмечается хорошая восстановительная динамика». Омбудсмен отметила, что органы опеки уже нашли его близких родственников, которые готовы его забрать. Сейчас опека отрабатывает с ними схему жизнеустройства мальчика, рассказали в газете.

После отравления. Тем временем RT передает, что «на оперативном совещании в администрации Уфы отчитались о проверке по факту массового отравления шаурмой, купленной в одном из киосков в микрорайоне Сипайлово. Проверены все точки общепита, принадлежащие владельцу указанного бистро. Принято решение приостановить их работу до окончания расследования», говорится в сообщении. По данным Роспотребнадзора, причиной массового отравления стали бактерии золотистого стафилококка. «Количество пострадавших составляет 16, в том числе пять детей. По результатам лабораторных исследований у всех больных выделен золотистый стафилококк», — приводит издание слова представителя ведомства. Также бактерии стафилококка найдены у работника киоска, в котором продавали шаурму. Причины произошедшего расследует прокуратура.

Не говорить подросткам о контрацепции, а учить их мыть полы. Такой совет дала депутат Курултая Башкирии Римма Утяшева на заседании рабочей группы по вопросам здравоохранения и демографии. «Также она считает, что надо активнее рожать — иначе регион завоюют китайцы», — пишет «Росбалт». В числе причин снижения рождаемости в стране депутат назвала отсутствие у россиян «сохранения национальной традиции», когда рождение ребенка приносит радость в семью, продолжают в издании. «Кроме того, Утяшева выступила против лекций среди детей о контрацепции. По ее мнению, лучше учить их «мыть полы, а не жить половой жизнью».

О необычном трюке Евсеева написал «Спорт-Экспресс», сообщив, что известный английский комментатор рекомендовал футбольным тренерам использовать прием наставника «Уфы». «Британский журналист Джон Брэдли отреагировал в своем Twitter на необычную остановку мяча от главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева в матче 9-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:0). 43-летний российский специалист принял летящий снаряд пятой точкой», — рассказали в издании. «Тренеры... оставьте при себе свои эффектные трюки на боковой линии. Вот новый способ обращения с мячом», — написал Брэдли в своем Twitter.

РИА Новости сообщает по этой теме, что «Уфа» в шутку предложила изменить логотип РПЛ в честь трюка Евсеева. «РПЛ, как насчет ребрендинга?» — приводит агентство сообщение «Уфы» в Twitter.

Великолепный и непробиваемый. Футбольную тему продолжил портал News.ru, опубликовав на своей странице символическую сборную девятого тура чемпионата России в нынешнем сезоне. В число лучших футболистов тура издание включило голкипера «Уфы» Александра Беленова. «Александр Беленов в выездном поединке с «Динамо» был великолепен и непробиваем одновременно. Семь отражённых ударов и несколько нейтрализованных явных голевых моментов делают его главным героем тура среди вратарей», — отмечается в материале.

В Уфе через 15 лет раскрыли убийство девушки. О таком необычном факте передали на РЕН ТВ. «В сентябре 2004 года местные жители обнаружили ее тело около мусорных баков на улице Ульяновых. Однако тогда найти убийцу так и не удалось, — рассказывают в сюжете. — 17 сентября 2019 года республиканский СК сообщил о возбуждении уголовного дела против 45-летнего мужчины». Оказалось, современные технологии позволили провести дактилоскопическую, молекулярно-генетическую экспертизу, а также экспертизу следов запаха и вычислить убийцу. В итоге следователи установили, что «вечером 23 сентября 2004-го пьяный местный житель встретил 17-летнюю девушку, которая показалась ему знакомой, хотя на самом деле до этого он никогда ее не встречал. Мужчине показалось, что ранее он подвозил эту девушку на автомобиле, но она не заплатила ему за проезд. Он начал предъявлять претензии прохожей. В ходе ссоры злоумышленник пришел в ярость и забил незнакомку до смерти». Сейчас подозреваемый в убийстве отбывает срок за незаконный оборот наркотиков. Он уже дал признательные показания, добавили на телеканале.