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В Уфе появился новый арт-объект «Такси, притормози!»

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе на площадке торгового центра «Планета» появился новый арт-объект. Он представляет собой девушку, которая ждет такси. Арт-объект сделан из стеклопластика и покрыт устойчивой краской бронзового цвета, над которой не властны ни мороз, ни солнце.

«Торговые центры являются местом притяжения уфимцев, поэтому должны привлекать своим внешним обликом, — комментирует начальник отдела координации торговли, общественного питания и услуг районной администрации Венера Колпакова. — Радует, что такое креативное решение нашло свое воплощение именно на территории нашего района».
Скульптуру создавали около двух месяцев. Это не первая работа известного скульптора: он автор памятника Дворнику около ТЦ «Мир», птиц в пятиметровой композиции «Танец журавлей» на пересечении улиц Баязита Бикбая и Юрия Гагарина и других городских скульптур.

«Новая скульптура — собирательный образ современных девушек, которые спешат с покупками домой, чтобы побыстрее их примерить. Сложнее всего было смастерить волосы, которые развеваются на ветру», — поделился автор, скульптор Халит Галиуллин.
Отметим, что творчество Халита Галиуллина вызывает неоднозначную реакцию у жителей города и не раз подвергалось критике как обычных уфимцев, так и искусствоведов.

Теги: арт-объект
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