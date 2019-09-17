Фото: Госкомтранс РБ До конца года в Башкортостане отремонтируют свыше 1000 км автодорог Фото: Госкомтранс РБ

УФА, 17 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

До конца года в республике планируется привести в нормативное состояние свыше 1 000 км дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Об этом сообщил председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов на еженедельном оперативном совещании, которое провёл врио Главы Башкортостана Радий Хабиров.

Объём средств регионального Дорожного фонда в этом году достиг рекордных 24,4 млрд рублей, из них 5,2 млрд рублей привлечены из федерального бюджета.

В рамках Территориального заказа планируется реконструировать и построить 52 км дорог, ввести в эксплуатацию после строительства, реконструкции и ремонта 28 мостов протяжённостью более 2 км. В частности, уже открыт Тимашевский путепровод в Уфе. В октябре откроется движение по мосту через реку Уфу автодороги Бирск – Тастуба – Сатка на участке в районе села Караидель. Продолжается строительство дороги от обхода села Караидель до Тастубы протяжённостью 61 км. Завершаются работы на автодороге и инженерных сооружениях берегоукрепления набережной реки Белой в Уфе.

По федеральной программе развития сельского хозяйства строятся три подъезда к сельским населённым пунктам в Балтачевском, Благоварском и Туймазинском районах. На эти цели из федерального бюджета выделено 352 млн рублей.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году будет отремонтировано 338 км дорог в Уфимской и Стерлитамакской агломерациях.

Работы также предполагают установку светофоров, камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, трёх автоматических пунктов весогабаритного контроля, устройство систем освещения и пешеходных ограждений. Финансирование программы составляет 5,5 млрд рублей, из них 2,3 млрд рублей – из федерального бюджета.

До конца года планируется завершить ремонт 97 км федеральных дорог и 18 мостовых сооружений.

Тимур Мухаметьянов отметил, что для обеспечения надлежащего качества работ ведётся постоянный контроль, а выявленные в гарантийный период нарушения устраняются за счет средств подрядных организаций.

Радий Хабиров поручил продолжать работу по привлечению федеральных ресурсов и строго контролировать, чтобы ремонт завершался нанесением разметки, установкой знаков и прочими мероприятиями, способствующими повышению безопасности. Руководитель региона подчеркнул, что в первую очередь необходимо ремонтировать дороги, которые находятся в наиболее плохом состоянии.

Врио Главы Башкортостана также озвучил результаты проверки различной стоимости отсыпки щебнем межпоселковых дорог. Эта тема обсуждалась в августе на одном из оперативных совещаний. В частности, отмечалось, что в Бирском районе, где нет карьера с общераспространенными полезными ископаемыми, стоимость отсыпки 1 км дороги привозными материалами может достигать 5 млн рублей. В других же муниципалитетах эта сумма в разы меньше – порядка 500 тысяч рублей.

Проведенная проверка отремонтированной дороги Чишма – Шелканово и подъезда к деревне Айбашево показала низкое качество работ, нарушение технологии уплотнения, из-за чего щебёночное покрытие фактически отсутствует, а также есть избыточные требования в техзадании. Например, ширина дороги по смете составляет 10 м, хотя на данном участке достаточно и 5 м.

Выяснилось также, что в Бирском районе есть карьер, который разрабатывается «партизанским» способом.

Материалы проверки Радий Хабиров передал Контрольно-счётной палате РБ для изучения на предмет нецелевого использования средств. Заключение КСП будет представлено через три недели.