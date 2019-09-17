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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Стали известны открытые направления тем итогового сочинения на 2019-2020 учебный год

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах утверждены пять открытых направлений тем сочинения на 2019-2020 учебный год:

«Война и мир» – к 150-летию великой книги,

«Надежда и отчаяние»,

«Добро и зло»,

«Гордость и смирение»,

«Он и она».

Как отметили в пресс-службе Минобразования РБ, комплекты тем итогового сочинения для различных регионов станут известны за 15 минут до его начала по местному времени.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивается оно по системе «зачет»/«незачет». Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.

Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вузы, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его по желанию. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года, а сочинение прошлого года аннулируется.

Основной срок написания итогового сочинения в текущем учебном году — 4 декабря 2019 года. Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам смогут написать сочинение в дополнительные сроки – 5 февраля и 6 мая 2020 года.

Теги: образование
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