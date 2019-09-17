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УГАТУ стал участником федерального научно-технического проекта

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-центр УГАТУ

Фото: пресс-центр УГАТУ

УФА, 17 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Уфимский государственный авиационный технический университет стал участником федерального проекта по новым технологиям изготовления перспективных имплантов. В Геленджике на форуме «Биотехмед» состоялось подписание соглашения об участии УГАТУ в комплексном научно-техническом проекте «Научно-технологическое обеспечение проектирования, производства и клинического применения медицинских изделий для травматологии, ортопедии и протезирования на основе комплексных инновационных подходов к управлению их свойствами».

Подписание соглашения проходило в присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, что говорит о важности и перспективности данного проекта для России. В консорциум вошли ведущие медицинские и технические университеты и профильные институты страны: Центр инновационных технологий в ортопедии, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова, РНЦ ВТО им. Г.А.Илизарова, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Уральский федеральный университет им. Б.Н.Ельцина, Уфимский государственный авиационный технический университет и другие.

В составе делегации УГАТУ были врио ректора Сергей Новиков и профессор кафедры теоретических основ электротехники Евгений Парфенов. Они приняли активное участие в работе круглого стола «Комплексный инновационный подход к разработке и производству медицинских изделий для травматологии, ортопедии и протезирования», обсудили ключевые аспекты реализации комплексного научно-технического проекта.

На полях Форума также состоялись рабочие встречи с генеральным директором ФГУП «ЦИТО» Виктором Спектором и профессором МАИ (НИУ) Светланой Скворцовой, координирующих работу Консорциума и подготовку комплексного научно-технического проекта.

Теги: УГАТУ, образование, наука
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