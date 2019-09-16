Фото: ИА «Башинформ» В Уфе на территории бывшего завода разгуливала лиса – видео Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

На территории бывшего завода УЗЭМИК очевидцы засняли прогулку лисы. Животное бродило среди развалин напротив 24 корпуса предприятия. Автор ролика пытался привлечь внимание хищницы, но она осталась непреклонна. Вероятнее всего, рыжая искала пищу.

Каким образом лиса оказалась практически в центре Уфы и как смогла пробраться на территорию завода – остается загадкой. Также неизвестно, куда отправилось хитрое животное дальше.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в республике участились случаи нападения диких животных. Последний факт заражения бешенством от хищника среди людей зафиксирован в 2013 году. Источником была лиса.