Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по информатизации Башкирский онлайн-сервис по цифровой грамотности признан на «ПРОФ-IT» лучшим в России Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по информатизации

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Онлайн-сервис «Цифровая грамотность», представленный Госкомитетом Башкирии по информатизации, признан лучшим в стране в номинации «Образование» и занял первое место на всероссийском конкурсе проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT». Конкурс был организован в рамках всероссийского форума «ПРОФ-IT.2019», местом проведения которого в этом году стал Белгород.

Как сообщало агентство «Башинформ», в этом году республика представила на конкурсе три проекта: «Лесная карта Республики Башкортостан», «Цифровая грамотность», «Летний отдых и оздоровление детей и подростков».

По итогам конкурса Башкирия победила сразу в трех номинациях. Победителей конкурса определили путем очного голосования.

Онлайн-сервис «Цифровая грамотность», занявший первое место в номинации «Образование», — это сервис по обучению навыкам цифровой грамотности. Он направлен на определение уровня цифровой грамотности населения Башкирии с помощью первичного тестирования знаний пользователей, а также на повышение уровня цифровой грамотности, благодаря прохождению специально разработанных образовательных ресурсов на портале «Электронное образование РБ».

«Обучение проходит дистанционно. Уникальность проекта заключается в том, что компетенции формируются по индивидуально сформированной образовательной программе в зависимости от стартовых знаний, умений, навыков и опыта обучающегося», — пояснила пресс-секретарь Госкомитета РБ по информатизации Алевтина Даутова.

Башкирский проект «Цифровая грамотность» также победил в дополнительной, учрежденной в этом году номинации «Народное признание». Здесь победителей определяли с помощью голосования жителей регионов.

По итогам голосования проект вошел в пятерку лучших проектов России. Свои голоса за него отдали около 2 тысяч человек.

В номинации «Природопользование и охрана окружающей среды» еще один проект от Башкирии «Лесная карта РБ» занял третье место. Проект представляет собой систему мониторинга незаконной вырубки леса и лесных пожаров. Каждый житель региона может бесплатно скачать мобильное приложение «Лесная карта» в Google Play и App Store и сообщить о нарушениях — пожаре или вырубке, незаконной свалке мусора или добыче ископаемых, указать точные координаты. Благодаря мобильному приложению уменьшается время реагирования ведомств на такие сигналы, повышается оперативность реагирования служб.

Еще одним достижением для Башкирии на «ПРОФ-ИТ» стало то, что республиканский проект «Единая система учета детей и подростков, нуждающихся и пользующихся услугами в сфере отдыха и оздоровления» признан призером в дополнительной номинации «Социальная поддержка».

Главная цель создания этой информационной системы — автоматизация процесса учета детей и подростков республики, нуждающихся и пользующихся услугами в сфере отдыха и оздоровления, а также ведение сертификатов на получение путевок в детские лагеря и санатории.

Организатором всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT.2019» выступает Экспертный центр электронного государства при поддержке Администрации Президента России.

В рамках форума традиционно проходит Всероссийский конкурс проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT», цель которого — повышение качества проектов региональной и муниципальной информатизации за счет распространения информации о лучших практиках.