Фото: ИА «Башинформ» Башкирия готова к отопительному сезону - Минжилкомхоз Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства Башкирии готовы к предстоящей зиме, заявил и.о. вице-премьера республиканского правительства, министра ЖКХ Борис Беляев.

По его словам, в этом году на подготовку к зиме и проведение капитального ремонта многоквартирных домов выделено в общей сложности более 7,9 млрд рублей.

Из них 5,261 млрд рублей — на капитальный ремонт 2 268 многоквартирных домов. Жилищные условия при этом улучшат свыше 330 тысяч человек. 1,634 млрд рублей направлены на строительство и реконструкцию 42 коммунальных объектов, 626 млн рублей — на переход к индивидуальному отоплению 2 тысяч квартир в 13 населенных пунктах.

«Предприятия ЖКХ имеют необходимое количество передвижных резервных источников электроснабжения и стационарных источников электроснабжения, обеспеченность объектов составляет 100%. Сформированы и укомплектованы ремонтным персоналом 411 аварийно-восстановительных бригад, которые включают в себя 1 990 единиц техники. Созданы необходимые запасы резервного топлива, — добавил Борис Беляев. — Министерство направило муниципалитетам обращение о первоочередном пуске тепла в дошкольные, школьные учреждения и учреждения здравоохранения. В ряде районов республики уже начали подавать тепло в социальные учреждения».