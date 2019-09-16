Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.47

EUR 71.53

16 сентября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия готова к отопительному сезону - Минжилкомхоз

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Башкирия готова к отопительному сезону - Минжилкомхоз Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства Башкирии готовы к предстоящей зиме, заявил и.о. вице-премьера республиканского правительства, министра ЖКХ Борис Беляев.

По его словам, в этом году на подготовку к зиме и проведение капитального ремонта многоквартирных домов выделено в общей сложности более 7,9 млрд рублей.

Из них 5,261 млрд рублей — на капитальный ремонт 2 268 многоквартирных домов. Жилищные условия при этом улучшат свыше 330 тысяч человек. 1,634 млрд рублей направлены на строительство и реконструкцию 42 коммунальных объектов, 626 млн рублей — на переход к индивидуальному отоплению 2 тысяч квартир в 13 населенных пунктах.

«Предприятия ЖКХ имеют необходимое количество передвижных резервных источников электроснабжения и стационарных источников электроснабжения, обеспеченность объектов составляет 100%. Сформированы и укомплектованы ремонтным персоналом 411 аварийно-восстановительных бригад, которые включают в себя 1 990 единиц техники. Созданы необходимые запасы резервного топлива, — добавил Борис Беляев. — Министерство направило муниципалитетам обращение о первоочередном пуске тепла в дошкольные, школьные учреждения и учреждения здравоохранения. В ряде районов республики уже начали подавать тепло в социальные учреждения».

Теги: отопительный сезон
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Какой будет погода в Башкирии в октябре: предварительный прогноз
В Башкирии прошедшая неделя порадовала по-летнему теплыми днями. Как сообщалось ранее, в начале следующей недели «бабье лето» завершит свое действие, сто
В Уфе при столкновении «ВАЗ-2109» и «маршрутки» пострадали двое взрослых и двое детей
В Уфе вечером 14 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. По информации ГИБДД РБ, на пересечении улиц Комс
Захлебнулась в тазике с водой: в Башкирии в гибели девочки подозревается ее сестра
В городе Салавате 13 сентября в одной из семей произошла трагедия. По предварительным данным, 17-летняя девушка утопила свою семилетнюю сестру в тазике с
В Санкт-Петербурге найден мертвым подросток из Башкирии
На Васильевском острове в Санкт-Петербурге обнаружено тело подростка из Башкирии. 16-летний уроженец Кумертау был временно прописан в Веселом Поселке, в
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть