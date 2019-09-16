Космическому спутнику УГАТУ исполнилось 10 лет

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Исполнилось 10 лет со дня запуска космического спутника Уфимского государственного технического университета.

17 сентября 2019 года началась космическая эра в истории Башкортостана и Уфимского государственного авиационного технического университета. В этот день в 17.55 по московскому времени с космодрома «Байконур» на ракете-носителе «Союз-2» был запущен научно-образовательный мини-спутник «УГАТУСАТ». Он был создан в студенческом конструкторском бюро «Инфокосмос» университета. Увидеть это замечательное событие могла большая группа студентов и преподавателей Уфимского государственного авиационного технического университета, которые тогда специально приехали на старт.

Как сказал руководитель проекта, заведующий кафедрой топливных систем профессор Альберт Султанов, свою главную научно-образовательную миссию, заложенную в программе, спутник выполнил. Он активно использовался для решения задач дистанционного зондирования поверхности Земли с целью обнаружения зон пожаров и паводка, состояния ледников и др. Спутник стал для студентов настоящей учебно-научной лабораторией.

С помощью орбитального комплекса проводились научные исследования с участием аспирантов и молодых ученых, отрабатывались межспутниковые связи, например, с группировкой спутников GlobalStar, устанавливались контакты с Роскосмосом.

«Мы выиграли конкурс и провели исследование по заказу МЧС, — рассказал заведующий кафедрой телекоммуникационных систем Альберт Султанов , — созданный нами программно-аппаратный комплекс по динамике обнаружения пожаров передан в Центр критических ситуаций и до сих пор используется в работе. Также продолжает проводить эксперименты наш Центр приема и обработки космической информации – это резерв Роскосмоса, предназначенный для сопровождения группировок малых спутников.

Кстати, как сообщил наземный комплекс сопровождения спутников, «посланец» УГАТУ до сих пор находится на земной орбите. А значит, напоминает нам, что впереди – новые космические старты!