Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии народные дружинники получат право на бесплатных адвокатов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Депутаты башкирского Курултая намерены установить такую меру социальной поддержки народных дружинников, как оказание им бесплатной юридической помощи. На ближайшем заседании будет рассмотрен соответствующий законопроект.

По словам председателя Государственного Собрания Константина Толкачева, в республике сегодня насчитывается 486 народных дружин, в составе которых почти девять тысяч дружинников.

﻿«Законопроект затрагивает интересы достаточно большой категории граждан, — сказал он. — Народные дружины значительно способствуют профилактике преступлений и правонарушений. При этом люди, которые входят в их состав, выполняют данную работу бесплатно, в качестве общественной нагрузки. Федеральное законодательство позволяет устанавливать для них различные льготы и компенсации. Мы считаем справедливым, чтобы дружинники имели в том числе возможность бесплатно получать юридическую помощь в различных жизненных ситуациях».

Спикер регионального парламента отметил, что право на подобную поддержку в республике уже имеет значительное количество льготных категорий граждан. В их числе малоимущие и многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, жертвы политических репрессий, инвалиды, неработающие пенсионеры, дети-инвалиды, дети-сироты, недееспособные граждане, лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, одинокие родители, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, почетные доноры России и ряд других категорий граждан.

Всем имеющим соответствующее право бесплатная юридическая помощь оказывается Государственным юридическим бюро республики. Кроме того, значительной категории льготников такая помощь оказывается адвокатами и нотариусами, участвующими в государственной системе бесплатной юридической помощи. Помощь оказывается в виде правового консультирования, составления заявлений, ходатайств, иных документов, представления интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.