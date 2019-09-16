В рамках Европейских дней наследия около пещеры Шульган-Таш прошел экологический субботник

Фото: Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия



Фото: Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В рамках Европейских дней наследия в Бурзянском районе у озера Йылкысыккан и в долине реки Шульган состоялся субботник. В экологической акции, организованной Научно-производственным центром по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана, приняли участие сотрудники историко-культурного музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш» и ученики Гадельгареевского филиала Иргизлинской средней школы под руководством директора Аклимы Сафиной.

Школьники очистили от мусора берега озера Йылкысыккан и поляну, где вскоре будет установлена скульптурная композиция – 5-метровый памятник мифическому коню Акбузату. После этого учеников ждали «Веселые старты». А сотрудники учреждений охраны объектов культурного наследия выдвинулись к речке Шульган.

«В последние годы на поверхностной части водотока реки Шульган появилось очень много бобровых плотин. Во время весеннего паводка эти плотины прорывает. Крупные бревна, хворост и ил мощным потоком забрасывает в полость пещеры Сумган (им. Ожиганова). Сейчас вход в пещеру перекрыт пробкой из гниющей древесины и мусора. Вода просачивающаяся через эту пробку, вновь появляется на поверхности, образуя Голубое озеро на входе в пещеру Шульган-Таш. Такие мероприятия, как сегодняшний субботник, очень важны для поддержания чистоты вод, протекающих в спелеосистеме Шульган-Таш. Важны не только для сохранения древних палеолитических рисунков, но и для туристов, которые традиционно набирают и пьют воду из Голубого озера», – пояснил сотрудник музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш» Раян Ахмедьянов.

Пещера Сумган – понор реки Шульган — находится в 3 км от входа в пещеру Шульган-Таш и является началом его гидроспелеосистемы. Мощный поток воды уходит в зияющую трещину воронки. В 1964 году спелеологи путем окрашивания установили время прохождения потоком подземного участка до пещеры Шульган-Таш – 39 часов.

Европейские дни наследия проходят в Башкортостане с 1 сентября по 7 октября. В выходные дни сентября в рамках Дней наследия можно бесплатно посетить музеи-заповедники «Пещера Шульган-Таш» в местности Мурат-Тугай в Бурзянском районе и «Ирендык» в Зауралье. В здании временной экспозиции, посвященной наскальным изображениям пещеры Шульган-Таш, расскажут об истории изучения пещеры и о памятниках наскального искусства Западной Европы. В залах представлены экспозиции, посвященные башкирскому народному эпосу «Урал-батыр» и строительству Историко-культурного музейного комплекса «Шульган-Таш». Будет возможность ознакомиться с деталями повседневной научной деятельности сотрудников музея-заповедника, а также посмотреть научно-популярные фильмы о наскальном искусстве.

Цикл мероприятий завершится фотовыставкой, приуроченной к 60-летию открытия палеолитических наскальных изображений в пещере Шульган-Таш. Экспозиция разместится в Национальном музее Башкортостана. Открытие запланировано на 1 октября.

В 2019 году Европейские дни наследия проходят под девизом «Искусство и развлечения». Национальный координатор мероприятий — Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева. Мероприятия, приуроченные к Дням наследия, будут отображены на интерактивной карте официального сайта Совета Европы.