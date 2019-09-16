Башкирия в федеральных СМИ: О Ходорковском, гостайне и здоровом питании

УФА, 16 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

На выборах в Башкирии против Радия Хабирова работала команда Ходорковского.

«Бились как могли». Как стало известно интернет-изданию «Выбор народа», «на выборах 8 сентября против Радия Хабирова работала сеть Михаила Ходорковского, лидера движения «Открытая Россия». Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил журналист Владимир Соловьев». «Против него воевал впрямую Ходорковский и вся его сетка, то есть бились как могли. Но Радий показал великолепный результат, более 1 млн 700 тысяч человек. Во-первых, поздравляем. Во-вторых, чувствую даже сопричастность», — цитирует издание комментарий Соловьева. Как сообщил политолог Рустем Латыпов, «в качестве наблюдателей на выборах, которым никто не мешал, участвовали представители и Навального, и движение «Голос», за Ходорковского я не поручусь, но и не удивился бы их участию», пояснил эксперт. По мнению Латыпова, «участие указанных лиц особенно повлиять на результаты выборов не могло. А то, что им не препятствовали заниматься этой деятельностью, говорит о том, что Радий Хабиров и его команда чувствовали свою силу, были уверены в себе».

Как мы питаемся, выяснит Роспотребнадзор. По данным ТАСС, в пяти регионах страны — Башкирии, Московской, Самарской, Свердловской и Омской областях 15 сентября стартовала система мониторинга питания. «В ходе исследования будет изучен вопрос, какие продукты едят дети в «организованных коллективах и дома», в каком количестве и сколько раз в день. Основная задача мониторинга — как рацион отвечает принципам здорового питания. Исследование проведут путем опроса и анкетирования родителей при участии детей», — рассказали «Известия».

«Мустай Карим» отправляется в большое плавание. «Российская газета» пишет, что в Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер имени народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Отмечается, что судно стало первым теплоходом, построенным на отечественной верфи за последние 60 лет. Лайнер «Мустай Карим» «рассчитан на 329 пассажиров, не будет уступать по уровню 4-5-звездочному отелю и будет курсировать на дальних круизных линиях». В первый рейс корабль выйдет весной 2020 года, а первые круизы запланированы на май. В издании напомнили, что «в честь столетия со дня рождения народного поэта Башкортостана «РГ» инициировала просветительскую акцию "Читаем Мустая Карима" с участием депутатов Госдумы и Госсобрания РБ. Они на камеру прочитали отрывки из поэмы и стихи башкирского поэта — на русском и башкирском языках».

«Криминальные алименты», так называется статья в «Известиях», рассказывающая о том, как государство борется с теми, кто не желает тратиться на воспитание своих детей. В газете отмечается, что «ответственность за оставление своих детей без средств к существованию в России становится всё более строгой». Сейчас закон предусматривает три вида ответственности за неуплату алиментов и «самая суровая ответственность, уголовная, — предусматривает лишение свободы до 12 месяцев, принудительные работы до 150 часов, исправительные работы и арест до 90 дней». В частности, «в Башкирии суд приговорил к четырем месяцам колонии жительницу Дюртюлинского района. Ранее она была приговорена к обязательным работам за отказ от выплаты средств сыновьям 13 и 16 лет. В региональном управлении ФССП отметили, что женщина не страдает от вредных привычек. Приговор она игнорировала, а долг перед детьми вырос до 360 тыс. рублей. За это она получила изначально один месяц лишения свободы. Дальнейшее уклонение от выполнения своих обязанностей обернулось новым сроком — четыре месяца в колонии-поселении», — рассказали в газете, отметив, что за границей с этим еще жестче.Так, «в Германии за неуплату алиментов у должника конфискуют и распродают имущество в пользу ребенка, а когда имущества не хватает, заключают в тюрьму на срок до 3 лет».

Бракоразводные процессы. Тем временем Росстат выяснил, в каких городах страны граждане чаще всего женятся, а в каких – разводятся. Как пишут «Новые Известия», самое большое количество браков в прошлом году зарегистрировано в Краснодаре и Благовещенске – 8,4 на тысячу человек населения. Второе место занял Санкт-Петербург – 8,2. На третьей строчке Южно-Сахалинск — 7,9. Замыкают пятерку Уфа и Ханты-Мансийск — 7,8. А больше всего разводов зафиксировано в Салехарде — 6.

На узнавшего гостайну сотрудника башкирской прокуратуры завели уголовное дело, передает INTERFAX.RU.«В марте 2017 года к подозреваемому обратился знакомый с просьбой обеспечить прослушивание телефонных переговоров его бывшей супруги», — говорится в сообщении. Сотрудник прокуратуры согласился и потребовал от замначальника подразделения МВД республики организовать прослушивание телефона женщины. Полицейский выполнил требование и передал данные прослушки работнику прокуратуры, а тот — своему знакомому. Однако среди этих данных оказались сведения, составляющие государственную тайну, отметили в издании.

О том, что высокопоставленного сотрудника прокуратуры Башкирии подозревают в организации незаконной прослушки, рассказал также «Коммерсантъ». В сообщении говорится, что «СКР по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Александра Галицына». Галицын согласился помочь своему знакомому, который попросил поставить на прослушку телефон бывшей супруги. По данным «Ъ», «речь идет о предпринимателе Феиме Мухитове и его бывшей супруге Яне Солодовой». «Согласно ФЗ «О государственной тайне», ею являются все сведения, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности. Соответственно, записи телефонной прослушки экс-супруги Феима Мухитова также подпадают под это определение», — пояснили в издании.

Мешала делать уроки… В выходные практически все федеральные СМИ сообщили жуткую новость о том, что в Башкирии «17-летняя жительница города Салавата утопила свою семилетнюю сестру за то, что та мешала ей делать уроки». Как рассказали в РИА Новости, «подросток завела ребенка в баню, засунула голову девочки в таз с водой и держала некоторое время, в результате чего та захлебнулась». В отношении 17-летней подозреваемой следователи возбудили уголовное дело, она задержана, уточняют в RT.