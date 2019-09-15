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В Уфе на ипподроме «Акбузат» состоится очередной этап турнира «Терра Башкирия»

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе на ипподроме «Акбузат» состоится очередной этап турнира «Терра Башкирия» Фото: Ксения Калинина

УФА, 15 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

На ипподроме «Акбузат» 22 сентября в 12.00 часов состоится 11-й этап конно-спортивного турнира «Терра Башкирия». В скачках примут участие конники из Бураевского, Ишимбайского, Нуримановского, Татышлинского и Чишминского районов.

В пресс-службе администрации города сообщили, что по правилам турнир пройдет в два этапа. Сначала на предварительных скачках определятся чемпионы района, затем четыре победителя и четыре серебряных призера будут соревноваться между собой на лошадях ипподрома «Акбузат», которые им достанутся по жребию.

Мероприятие проводится в рамках 100-летия образования Республики Башкортостан, в нем участвуют лошади башкирской породы.

Финальные соревнования конно-спортивного турнира «Терра Башкирия» состоятся 11 октября.

Теги: турнир
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