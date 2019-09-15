Радий Хабиров: в Башкирии еще 140 семей перестали быть обманутыми дольщиками

Фото: www.facebook.com/radiyhabirov













Фото: www.facebook.com/radiyhabirov

УФА, 15 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане 15 сентября еще 140 семей перестали быть обманутыми дольщиками. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил руководитель республики Радий Хабиров.

«Для достройки двух домов в Нефтекамске мы заложили 25 млн на сети в РАИП и привлекли из внебюджетных источников для застройщика 50 млн в кредит под четыре процента. Это позволило нам уложиться в установленные контрольные сроки и вручить людям ключи именно сегодня, 15 сентября, как и обещали. Дольщики ждали этого дня на пять лет дольше, чем им обещали изначально», — написал избранный глава Башкирии.

По его словам, в республике еще остаются тысячи людей, которые где-то из-за непорядочности и некомпетентности застройщика, где-то из-за экономических неурядиц, а где-то — из-за некачественного взаимодействия бизнеса и чиновников годами скитаются по съёмным углам.

«Механизмы возвращения им крыши над головой мне понятны, и это будет сделано в каждом случае настолько быстро, насколько это возможно», — отметил Радий Хабиров.

Так, в Нефтекамске ключи от своих квартир получили дольщики жилого комплекса «Авалон», которые приобрели квартиры в домах №27 и 28 по улице Карцева в микрорайоне №25. Напомним, что застройщиком жилого комплекса выступало акционерное общество «Интеграл». Разрешение на строительство многоквартирных домов компания получила еще в 2015 году, но новоселье у будущих собственников жилья откладывалось.

По поручению врио главы Республики Башкортостан региональным Госстроем была разработана «дорожная карта», согласно которой на сегодняшний день ведется работа по восстановлению нарушенных прав граждан – участников долевого строительства. Для завершения строительства жилого комплекса было принято решение о смене застройщика. На сегодняшний день возведение проблемных домов ведет МУП «НефтекамскСтройЗаказчик» РБ.

До конца 2020 года, согласно дорожной карте Госстроя РБ, планируется ввод в эксплуатацию еще двух домов жилого комплекса «Авалон» — №26 и 29.