Фото: Ксения Калинина В Башкирии спасатели нашли пропавшего без вести рыбака Фото: Ксения Калинина

УФА, 15 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В селе Венеция Дюртюлинского района Башкирии утром 14 сентября 66-летний мужчина ушел на рыбалку на реку Белую. Обеспокоенные родственники через сутки обратились за помощью в экстренные службы.

«На поиски незамедлительно были направлены сотрудники Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. К счастью, спасатели нашли мужчину и доставили его на берег», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Позже выяснилось, что пожилого человека унесло течением вниз по реке. Самостоятельно вернуться он не смог.