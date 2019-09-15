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В Башкирии спасатели нашли пропавшего без вести рыбака

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии спасатели нашли пропавшего без вести рыбака Фото: Ксения Калинина

УФА, 15 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В селе Венеция Дюртюлинского района Башкирии утром 14 сентября 66-летний мужчина ушел на рыбалку на реку Белую. Обеспокоенные родственники через сутки обратились за помощью в экстренные службы.

«На поиски незамедлительно были направлены сотрудники Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. К счастью, спасатели нашли мужчину и доставили его на берег», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Позже выяснилось, что пожилого человека унесло течением вниз по реке. Самостоятельно вернуться он не смог.

Теги: Госкомитет РБ по ЧС
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