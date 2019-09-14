В Башкирии расширили список получателей компенсации за покупку цифровой приставки

УФА, 14 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии компенсацию за покупку цифровых приставок (стоимостью до 1 тыс. рублей) получат слабослышащие и пенсионеры, проживающие в домах престарелых. Чтобы получить господдержку, надо до 29 ноября написать заявление в Республиканский центр социальной поддержки населения, напомнили в мэрии. С конца января эта услуга оказывается пенсионерам, получающим федеральную социальную доплату к пенсии, и малоимущим семьям с детьми, которым выплачивается ежемесячное пособие на ребенка. Всего компенсацию получили 1,6 тысячи человек.

Тех, кто проживает вне зоны охвата «цифрой», бесплатно обеспечивают спутниковыми тарелками. Этим вопросом занимается АО «СпутникТелеком». Чтобы получить их, надо обратиться в местные администрации. На данный момент за счет государства установлены более 5,4 тысячи спутниковых тарелок.

Башкирия перейдет на цифровое вещание 14 октября. Телевизорам последних поколений (поддерживающим стандарт DVB-T) цифровая приставка не нужна. Старые аппараты после перехода смогут показывать БСТ, городские и районные каналы, которые продолжат работать на аналоговом сигнале.

Цифровое вещание будет бесплатно показывать 20 федеральных каналов: Первый, Россия-1, Матч-ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦ, РенТВ, Спас, СТС, Пятница, ТВ-3, Домашний, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ.

Вопросы по государственной поддержке или помощи пожилым и маломобильным гражданам при подключении цифровой телеприставки, можно задать по телефону региональной «горячей линии» 8-800-347-00-55 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Круглосуточно можно звонить по бесплатному номеру федеральной «горячей линии»: 8-800-220-20-02.

В Башкирии за переход на цифровое телевещание отвечает филиал «Российской телевизионной и радиовещательной сети». Специалисты консультационного центра ответят на вопросы о том, как подключиться к «цифре», по телефону +7 (347) 246-45-78 с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.