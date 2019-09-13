Фото: ИА «Башинформ» Предстоящие выходные в Башкирии будут по-летнему теплыми, на следующей неделе похолодает Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Предстоящие выходные в Башкирии будут по-летнему теплыми, с начала следующей недели в республике наступит осеннее похолодание.

В субботу,14 сентября ожидается ясная погода без осадков, температура воздуха днем повысится до +24 градусов.

В воскресенье, 15 сентября фон дневных температур существенно не изменится, но начнутся дожди, локально ожидаются грозы.

Как сообщало ранее агентство, с наступлением новой рабочей недели «бабье лето» закончится, в регион приходит похолодание. Период тёплой и сухой погоды продлился в регионе более недели.

В большинстве районов республики прогнозируются дожди различной интенсивности. Температура воздуха днем понизится до +12,+18 градусов. В течение следующей недели погода ожидается различной, с дождями в отдельные периоды времени. Фон температур будет ниже 20-ти градусных отметок.