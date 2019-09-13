Фото: Валерий Шахов | Видео: Валерий Шахов В Башкирии водителей пассажирского транспорта обучат контраварийному вождению Фото: Валерий Шахов | Видео: Валерий Шахов

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 13 сентября прошло открытие шестого сезона бесплатной программы безопасного вождения для водителей пассажирского транспорта. До 15 сентября эксперты проведут теоретические и практические занятия по специально разработанной методике и обучат около 270 водителей навыкам контраварийного вождения и оказания доврачебной помощи.

Правительство Башкортостана активно предпринимает ряд мер по снижению уровня аварийности на магистралях региона: от ремонта дорог, нанесения разметки, установления камер фотовидеофиксации нарушений ПДД до обновления автопарка пассажирского транспорта и обучения водителей.

«В соответствии с теми поручениями, которые есть по линии руководителя республики Радия Хабирова, с октября прошлого года в нашем регионе ведется довольно большая работа по систематизации общественных перевозок. В этом контексте большое внимание уделяется вопросу повышения безопасности дорожного движения», — сказал председатель Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов .

По его словам, к профессиональной деятельности по перевозке пассажиров должны допускаться водители, которые имеют соответствующую квалификацию, сертификаты по специальности, которые прошли необходимое обучение.

«Сегодняшнее мероприятие, безусловно, важное с точки зрения развития безопасности перевозок пассажиров, в том числе детей. С этого года расширяется география перевозки школьников с участием автобусов по линии «Башавтотранса». Мы считаем это полезной и нужной практикой, и в перспективе ожидаем, что большая часть районов республики заключит соответствующие соглашения, и перевозки детей будут осуществляться по линии госперевозчика. Перевозка школьников будет находиться на контроле Госкомтранса, — сказал руководитель ведомства и обратился к водителям. — Сегодня это ваше мероприятие, все внимание посвящено вам. Вы возите пассажиров, в современных условиях к этому процессу предъявляются довольно высокие требования, в первую очередь, к вашему профессиональному мастерству, которое можно охарактеризовать подготовленностью, навыками, умениями и дисциплиной. Именно повышение вашего профессионального мастерства является важнейшей задачей с точки зрения обеспечения безопасности при перевозке пассажиров».

Начальник Управления ГИБДД РФ по Башкирии Динар Гильмутдинов отметил,что по теме безопасности дорожного движения можно говорить каждый день, каждый час.

«Сейчас, когда автопроизводители начали думать о том, что безопасность пассажирских и других перевозок входит в обиход, в нашу каждодневную работу, приятно наблюдать процесс обучения наших водителей. Их научат, как действовать в экстремальных условиях, в случаях заноса, тем более, что на территории Башкортостана есть горы, крутые повороты, а также снег и плохая погода. Сегодня государство делает очень много для того, чтобы наши дороги были самыми безопасными и качественными», — сказал руководитель Госавтоинспекции РБ.

Президент Экспертного центра «Движение без опасности», член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре отметила значимость образовательных практик в сфере пассажирских перевозок и подчеркнула, что всем нужно стремиться работать так, чтобы ни один человек, ни один ребенок на дорогах не страдал.

«К сожалению, цифры ДТП в нашей стране оставляют желать лучшего. С одной стороны, мы за десять лет стремительно снизили смертность на наших дорогах — с 36 тысяч погибших до 18 тысяч в прошлом году, но если задуматься, то фактически каждая человеческая жизнь — она на особом счету. Президентом России сейчас поставлена очень амбициозная задача — снизить смертность до четырех погибших на сто тысяч населения. Сегодня эта цифра выше 12-ти. Это можно сделать, только объединив все силы нашей страны. На последней правительственной комиссии, которая состоялась две недели назад, была поставлена одна из задач — выстроить взаимоотношения с автопроизводителями, которые бы инвестировали в темы безопасности дорожного движения. Как раз тот, проект, который мы сегодня здесь реализуем, направлен, в первую очередь, на сотрудничество. От автопроизводителей требуется две вещи. Первая связана с пассивной безопасностью, потому что каждое ДТП, которое происходит с ненадежным автомобилем, уносит намного больше человеческих жизней и приносит более тяжелые травмы, нежели с надежным транспортом. Вторая связана с человеческим фактором – это вопрос образования и подготовка кадров», — сообщила Наталья Агре.

Обучение включает в себя три модуля: технику торможения и прогнозирование остановочного пути, экстренное маневрирование, слепые зоны и маневрирование в ограниченном пространстве. «Ученики» на протяжении нескольких дней будут выполнять упражнения на время реакции, технику экстренного торможения, контроль слепых зон.

Эксперт в области транспортной безопасности Владимир Бахарев заметил, что уникальность образовательного проекта для водителей заключается в том, что в нем содержится концентрат экспертного опыта, который профессионалы несут людям.

«Очень много в дело водителей привнесли летчики. Хочу процитировать слова, которыми заканчивается книга по высшему пилотажу среди летчиков: «Отличный пилот – это тот пилот, кто, используя отличные знания, избегает ситуации, из которых выбраться помогут только отличные навыки». Водители, используйте этот ресурс – тренеры работают для вас», — сказал эксперт.

Водителей обучат как правильно реагировать на ситуацию с внезапно появившимся на дороге автомобилем или пешеходом, как правильно тормозить, настраивать в автобусе боковые зеркала. Объяснят, почему не стоит держать во время движения в руке мобильный телефон перед лицом, а также зачем все же нужны ремни безопасности.

«Во время тренинга мы поймем уровень подготовки водителей и дадим им необходимые навыки, устраним пробелы в их образовании. Мы объясним им их ошибки и покажем, как их устранить», — отметил Владимир Бахарев.

По результатам обучения водители получат сертификаты.

Обучающая программа академии безопасного вождения была запущена в России в 2014 году в рамках глобальной социальной программы Ford Driving Skills for Life. За пять лет реализации проекта на территории страны, тренинги прошли в 17 регионах. В них приняли участие более восьми тысячи человек, в том числе водители социального транспорта.