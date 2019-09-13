«Музей Уфы» открылся на улице Ленина на месте бывшей «Ашханы»

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

На улице Ленина, 72 открылся «Музей Уфы», посвященный истории города.

В музее собраны уникальные экспонаты и материалы. Всего более 900 предметов, посвященных истории Уфы.

Музей представляет собой синтез мультимедийных технологий и традиционного музейного экспонирования. Состоит из четырех экспозиционных залов, в которых представлены четыре исторических блока.

Первый блок посвящен XVI-XVII веку. Здесь отражена история основания и развития Уфы этого периода, представлен макет Уфимской крепости.

Второй блок показывает развитие Уфы на фоне промышленных и архитектурных преобразований нескольких веков.

В третьем блоке «Уфа советская и современная» отразились события Гражданской войны и правления Уфимской директории, промышленного развития и мирного строительства, Великой Отечественной войны и эвакуации, достижения эпохи строительства коммунизма и современное развитие, новые производства и новые общественные, экономические и политические отношения и связи.

В четвертом блоке, который называется «Город – устремленный в будущее», можно ознакомиться с виртуальным планом генерального развития Уфы до 2050 года.

В музее планируется проводить конференции, передвижные временные выставки, просмотры исторических фильмов.

Экскурсоводы будут проводить экскурсии для всех желающих. В честь открытия с 13 по 15 сентября вход бесплатный.