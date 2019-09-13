«Музей Уфы» открылся на улице Ленина на месте бывшей «Ашханы»
Фото: Олег Яровиков
УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.
На улице Ленина, 72 открылся «Музей Уфы», посвященный истории города.
В музее собраны уникальные экспонаты и материалы. Всего более 900 предметов, посвященных истории Уфы.
Музей представляет собой синтез мультимедийных технологий и традиционного музейного экспонирования. Состоит из четырех экспозиционных залов, в которых представлены четыре исторических блока.
Первый блок посвящен XVI-XVII веку. Здесь отражена история основания и развития Уфы этого периода, представлен макет Уфимской крепости.
Второй блок показывает развитие Уфы на фоне промышленных и архитектурных преобразований нескольких веков.
В третьем блоке «Уфа советская и современная» отразились события Гражданской войны и правления Уфимской директории, промышленного развития и мирного строительства, Великой Отечественной войны и эвакуации, достижения эпохи строительства коммунизма и современное развитие, новые производства и новые общественные, экономические и политические отношения и связи.
В четвертом блоке, который называется «Город – устремленный в будущее», можно ознакомиться с виртуальным планом генерального развития Уфы до 2050 года.
В музее планируется проводить конференции, передвижные временные выставки, просмотры исторических фильмов.
Экскурсоводы будут проводить экскурсии для всех желающих. В честь открытия с 13 по 15 сентября вход бесплатный.