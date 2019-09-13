Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.19 ↓

EUR 71.82 ↑

13 сентября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Музей Уфы» открылся на улице Ленина на месте бывшей «Ашханы»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

На улице Ленина, 72 открылся «Музей Уфы», посвященный истории города.

В музее собраны уникальные экспонаты и материалы. Всего более 900 предметов, посвященных истории Уфы.

Музей представляет собой синтез мультимедийных технологий и традиционного музейного экспонирования. Состоит из четырех экспозиционных залов, в которых представлены четыре исторических блока.

Первый блок посвящен XVI-XVII веку. Здесь отражена история основания и развития Уфы этого периода, представлен макет Уфимской крепости.

Второй блок показывает развитие Уфы на фоне промышленных и архитектурных преобразований нескольких веков.

В третьем блоке «Уфа советская и современная» отразились события Гражданской войны и правления Уфимской директории, промышленного развития и мирного строительства, Великой Отечественной войны и эвакуации, достижения эпохи строительства коммунизма и современное развитие, новые производства и новые общественные, экономические и политические отношения и связи.

В четвертом блоке, который называется «Город – устремленный в будущее», можно ознакомиться с виртуальным планом генерального развития Уфы до 2050 года.

В музее планируется проводить конференции, передвижные временные выставки, просмотры исторических фильмов.

Экскурсоводы будут проводить экскурсии для всех желающих. В честь открытия с 13 по 15 сентября вход бесплатный.

Теги: музей
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
«Бабье лето» в Башкирии закончится к началу следующей недели
Наслаждаться последними теплыми днями синоптики предлагают на этой неделе. В начале следующей «бабье лето» завершит свое действие, столбики термометров п
В Башкирии игра с ленточкой привела к гибели семилетнего мальчика
В одном из сел Иглинского района Башкортостана 12 сентября с семилетним ребенком произошел несчастный случай. По предварительным данным, мальчик, находя
В Уфе 15 взрослых и детей отравились шаурмой
В столице Башкирии зарегистрировано массовое отравление. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. В Частности, 15 человек отравились шаурмой. Среди пострадавши
В ГИБДД Уфы произошли кадровые изменения
В уфимской Госавтоинспекции произошли кадровые изменения. По данным пресс-службы ведомства, приказом министра внутренних дел по Башкирии на должность на
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть