Фото: пресс-служба СУ СКР по РБ Многодетная семья погорельцев из Башкирии обрела новый дом Фото: пресс-служба СУ СКР по РБ

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане благодаря неравнодушию представителей нескольких ведомств многодетная семья получила в собственность просторный жилой дом. В пресс-службе регионального Следственного комитета рассказали, что родители вместе с десятью детьми в возрасте от девяти до 16 лет из-за пожара остались без жилья.

Как сообщало агентство «Башинформ», семья 58-летней Тамары Николаевны и 57-летнего Александра Михайловича Потякиных является гордостью района. Вот уже 35 лет они живут вместе и являются профессиональными приемными родителями. Вырастили четверых родных детей и приняли на воспитание еще 12 приемных. Две дочери уже уехали из родительского дома. С приемными родителями сейчас живут 10 несовершеннолетних детей: 16-летняя Кристина, 15-летний Данил, 13-летняя Алена, 13-летняя Сашуня, 11-летние Саша и Даша, 10-летний Антон, 9-летние Карина, Маша и Снежана. Семья имеет активную позицию в деле обучения и воспитания детей, все мальчики и девочки хорошо учатся, занимаются творчеством, участвуют в конкурсах и фестивалях. Благодаря закаливанию у одной из приемных дочерей сняли инвалидность. В 2016 году семья Потякиных была признана лучшим опекуном республики и вошла в десятку лучших в финале Всероссийского конкурса «Всероссийская ассамблея замещающих семей».

Семья 16 лет назад переехала из Оренбургской области в Хайбуллинский район, постепенно обрастала новыми приемными детьми. Глава семейства своими силами дополнял дом все новыми и новыми комнатами. До пожара многодетная семья проживала уже в большом двухэтажном доме почти в 300 кв.м. В роковой вечер 4 января родители уехали помогать с переездом старшему сыну, дети остались дома под присмотром старших. Дым из-под крыши заметили старшие подростки и сразу же вывели из дома остальных детей, не успев взять даже самое необходимое. Прибывшие огнеборцы тушили пожар восемь часов. По их заключению, возгорание началось в парилке, которая находилась в доме. Сгорел дом со всем имуществом и техникой, гараж, в котором Александр Михайлович вел небольшое дело по продаже запчастей. К счастью, огонь не добрался до сарая с живностью — козами и курами.

По данным пресс-службы регионального Следственного комитета, семью разместили в муниципальной служебной двухкомнатной квартире, но там им, конечно же, было тесно.

«Следственный комитет по Башкортостану провел работу по обеспечению защиты интересов многодетной семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Исполняющим обязанности руководителя ведомства в адрес руководства администрации главы Башкортостана, а также в другие полномочные органы направлены письма и организованы рабочие встречи для оказания содействия в выделении денег для строительства или приобретения жилого дома», — сообщили в ведомстве.

Руководитель Сибайского межрайонного следственного отдела провел личный прием семьи погорельцев, на котором им была оказана правовая помощь, проработаны юридически возможные способы улучшения жилищных условий семьи. Многодетные родители попросили рассмотреть возможность оформления жилья в собственность.

«В результате совместной работы Следкома России с профильными ведомствами вопрос был решен положительно. В том числе, акционерным обществом «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат» была оказана значительная материальная поддержка местному благотворительному фонду, благодаря которой для семьи Потякиных приобретен жилой дом и передан им в собственность. В августе состоялось новоселье», — рассказали в СК РБ.

Следователи навестили семью Потякиных. Супруги поблагодарили Следственный комитет России и всех, кто помог приобрести новое жилье, за оказанную помощь и проявленное внимание.