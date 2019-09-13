МегаФон показал рекордные скорости на 5G

Фото: МегаФон





Фото: МегаФон

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Оператор протестировал работу стандарта пятого поколения в России, достигнув рекордной скорости соединения 5G до отметки – 2,46 Гбит/с. В ходе эксперимента на современных смартфонах проводилась передача данных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовые и видеозвонки.

Что же такое 5G? 5G – современный стандарт связи со скоростью передачи данных от 1 Гбит/с и минимальным откликом. Позволяет развивать беспилотный транспорт, «умные дома и города», дистанционную медицину, искусственный интеллект, дополненную и виртуальную реальность.

Что дает 5G? Скорости 5G – это возможность быстро загружать «тяжелые» файлы. Например, сеть 5G даст возможность всего за 3 минуты загрузить три сезона «Игры престолов». Абонент сможет сделать это уже сидя в самолете, если забыл скачать нужный фильм заранее.

Технология 5G обеспечивает не только высокие скорости передачи данных, но и минимальную задержку в передаче сигнала 1-2 мс. Это позволяет реализовывать принципиально новые решения и услуги, которые не могли бы работать в сетях 4G. Большинство из них связаны с передачей видеоизображения и другого «тяжелого» контента.

Где уже есть 5G? Сегодня развернуто 35 коммерческих сетей 5G в 20-ти странах мира, в том числе в Финляндии, Южной Корее, Китае, США, Великобритании и Германии. В России основной этап внедрения стандарта 5G должен завершиться к 2024 году.

В 2019 году МегаФон неоднократно демонстрировал возможности 5G в России: в июне состоялся первый международный видеозвонок из Санкт-Петербурга в Хельсинки. А в августе 2019 года МегаФон показал первый пример «облачного» 5G-гейминга в «Москва-Сити». Его суть заключалась в том, что обработку сложной 3D-графики берет на себя специальный сервер, а получаемое изображение по сети 5G с минимальными задержками передается на самый обычный ноутбук. В результате игрок точно такую же скорость работы, как и на специально подготовленном игровом ПК. Тем самым, 5G позволяет избежать затрат на покупку дорого игрового ПК и предлагать игры как онлайн-услугу.

На этот раз тестирование проходило с использованием базовой станции Nokia AirScale, смартфонов Sony с чипсетом Qualcomm Snapdragon.

Директор по инфраструктуре и техническим инновациям МегаФона Фредерик Ваносчуйзе отмечает, что достижение скорости 2,46 Гбит/с – важный рубеж для развития технологии 5G в России.