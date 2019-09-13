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Студенты УГНТУ продолжают обучение в «Газпром-группе»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Фото: пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Уфа»

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете подвели итоги первого года обучения студентов в проекте «Газпром-группа».

Результаты двух семестров говорят о том, что успеваемость участников проекта выросла, ребята заинтересованы и мотивированы. Во время обучения студенты освоили рабочую профессию «Машинист технологических компрессоров», в ближайшее время их ждет аттестация с присвоением квалификации. Летом они успешно прошли производственную практику в «Газпром трансгаз Уфа» и других дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром». В период обучения учащиеся «Газпром-группы» активно принимали участие в студенческой олимпиаде «Газпрома», одна из участниц проекта – Анастасия Фирстова стала победителем по профилю «Информационные системы и технологии». Итоги тестирования показали хорошую подготовку обучающихся. Впереди у ребят насыщенный учебный год. Их ожидают экскурсионные поездки на производственные объекты Общества и корпоративные мероприятия.

Образовательный проект «Газпром-группа» стартовал в октябре 2018 года. Его участниками являются 28 студентов четвертого курса факультета трубопроводного транспорта, факультета автоматизации производственных процессов и механического факультета Уфимского нефтяного университета, прошедшие строгий многоэтапный отбор. Реализация образовательной программы обеспечивается силами специалистов Учебно-производственного центра и Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Уфа». Обязательная составляющая обучения – участие студентов в опытно-конструкторских и исследовательских работах совместно со специалистами Общества и выполнение выпускных квалификационных и курсовых работ по актуальным производственным темам.

В целях интеграции производства и образования на предприятии работают базовые кафедры УГНТУ и УГАТУ. В 2017 году ООО «Газпром трансгаз Уфа» совместно с уфимскими нефтяным и авиационным университетами создан научно-технический полигон. В этом году сотрудничество ведется совместно с подразделением федерального исследовательского центра Российской академии наук. Полигон включает в себя комплекс лабораторий и экспериментально-производственных участков, оснащен современным оборудованием и программным обеспечением. В созданных условиях студенты имеют возможность реализовать и апробировать результаты своих научных разработок, производить моделирование и расчеты.

Теги: Газпром трансгаз Уфа, обучение, студенты
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