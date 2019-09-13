Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС Госкомитет Башкирии по ЧС: при пожарах и чрезвычайных ситуациях спасено 3 344 человека Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 13 сентября на заседании коллегии Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям состоялось подведение итогов деятельности ведомства за восемь месяцев этого года, а также рассмотрены вопросы профилактики пожаров, организации экстренной связи на территории Башкирии и принятых мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 2019 году.

Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Михаил Киреев отметил, что вопросы обеспечения безопасности населения являются приоритетными и находятся на контроле государства.

«Важно, что последовательно совершенствуются пожарно-спасательные технологии, серьезно улучшается техническая оснащенность сил и средств реагирования. Более оперативным становится управление процессами предупреждения и ликвидации ЧС. Впереди нам еще много предстоит сделать совместно. Планы определены госпрограммой Стратегии развития пожарных сил до 2030 года. Наша активная и согласованная совместная работа позволит достичь максимальной эффективности в деятельности системы предупреждения и ликвидации ЧС, минимизировать материальные потери и достичь главной цели — не допустить гибели наших граждан», — сказал Михаил Киреев.

Итоги деятельности Госкомитета РБ по ЧС за восемь месяцев этого года подвел председатель ведомства Фарит Гумеров.

«Подводя итоги первого полугодия, стоит отметить, что в республики были открыты два пожарных депо, три пожарные части и, самое главное, удалось установить в семьях наших граждан 45 тысяч пожарных извещателей. Результаты таковы, что благодаря извещателям, спасены жизни 283 человек, в том числе 116 детей. Кроме того, мы создали Центр профилактики пожаров. Ситуационный зал этого центра территориально находится на базе Госкомитета. Мы будем круглосуточно мониторить причины возникновения пожаров с гибелью людей, а также координировать всю профилактическую работу. Считаем, что мало установить пожарный извещатель, нужно еще контролировать их работоспособность», — сообщил председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, перед ведомством также стоит задача оказания материальной помощи одиноким, малоимущим гражданам, а также пожилым жителям республики в ремонте как электропроводки, так и печного отопления.

«На сегодняшний день каждый второй погибший на пожаре находился в состоянии алкогольного опьянения, Поэтому мы считаем, что информационно-профилактические меры, направленные на профилактику гибели людей, находящихся в нетрезвом состоянии, являются одной из важнейших наших задач. Кроме того, мы обязаны создать для граждан безопасные условия не только при пожарах, но и при различных чрезвычайных ситуациях. В этой связи создан новый поисково-спасательный отряд на северо-востоке республики — в Малоязе. Сейчас идет работа над созданием поисково-спасательного отряда на Павловском водохранилище. Считаем, что залогом защищенности наших граждан является их своевременное информирование. В этом году мы провели модернизацию системы оповещения населения республики. Работаем над созданием аппаратного программного комплекса «Безопасный город»: из 48 сегментов реализованы 17 сегментов, в том числе правоохранительный», — заявил руководитель ведомства.

Результатом работы Госкомитета РБ по ЧС являются спасенные жизни жителей республики. По словам Фарита Гумерова, на сегодняшний день при пожарах и ЧС спасено 3 344 человека, это на 960 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Но хочу обратить внимание на то, что мало тех мер, которые принимаем мы. Важно, чтобы и сами граждане соблюдали меры безопасного поведения. И, в первую очередь, приобрести пожарные извещатели», — сказал он.

Что касается мер обеспечения безопасности на водных объектах, в этом году в республике было открыто 78 официальных пляжей, это на 12 больше, чем в прошлом году.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы удвоить количество официальных пляжей. Для этого мы внесли проект постановления в правительство республики, которое предусматривает предоставление муниципалитетам субсидий на открытие новых оборудованных пляжей. В этом году увеличение количества пляжей привело к тому, что мы потеряли на водных объектах 51 человека — на восемь человек меньше по сравнению с прошлым годом. В целом наша задача — сделать безопасным отдых наших граждан на наших водоемах, реках и озерах», — подчеркнул Фарит Гумеров.