Фото: ИА «Башинформ» В Уфе появится современный благоустроенный сквер в микрорайоне «Южный» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

В микрорайоне «Южный» Кировского района появится благоустроенный сквер.

Парк площадью 2700 квадратных метров разместится в близости от спортивно-оздоровительного комплекса Башкирского Государственного Педагогического Университета. Работы начнутся в ближайшее время — сообщается на официальном сайте администрации города.

Сквер будет разделен на две зоны. В первой половине будут спортивные зоны для разного рода занятий и упражнений. Вторая половина будет представлять собой зону отдыха. Часть существующих деревьев планируется снести, остальная часть и кустарники останутся как «живая» изгородь.

На сегодняшний день будущий парк представляет из себя пустырь, где до застройки микрорайона были глубокие овраги, которые шли до каменной переправы через реку Белая.

Ранее площадку будущего сквера посетил врио главы Башкортостана Радий Хабиров и одобрил планы проведения благоустройства.