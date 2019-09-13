Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.19 ↓

EUR 71.82 ↑

13 сентября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе появится современный благоустроенный сквер в микрорайоне «Южный»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе появится современный благоустроенный сквер в микрорайоне «Южный» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

В микрорайоне «Южный» Кировского района появится благоустроенный сквер.

Парк площадью 2700 квадратных метров разместится в близости от спортивно-оздоровительного комплекса Башкирского Государственного Педагогического Университета. Работы начнутся в ближайшее время — сообщается на официальном сайте администрации города.

Сквер будет разделен на две зоны. В первой половине будут спортивные зоны для разного рода занятий и упражнений. Вторая половина будет представлять собой зону отдыха. Часть существующих деревьев планируется снести, остальная часть и кустарники останутся как «живая» изгородь.

На сегодняшний день будущий парк представляет из себя пустырь, где до застройки микрорайона были глубокие овраги, которые шли до каменной переправы через реку Белая.

Ранее площадку будущего сквера посетил врио главы Башкортостана Радий Хабиров и одобрил планы проведения благоустройства.

Теги: сквер парк южный микрорайон Уфа
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
«Бабье лето» в Башкирии закончится к началу следующей недели
Наслаждаться последними теплыми днями синоптики предлагают на этой неделе. В начале следующей «бабье лето» завершит свое действие, столбики термометров п
В Уфе 15 взрослых и детей отравились шаурмой
В столице Башкирии зарегистрировано массовое отравление. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. В Частности, 15 человек отравились шаурмой. Среди пострадавши
В ГИБДД Уфы произошли кадровые изменения
В уфимской Госавтоинспекции произошли кадровые изменения. По данным пресс-службы ведомства, приказом министра внутренних дел по Башкирии на должность на
Зачем детей убиваете? Отец отравившихся мальчиков призвал к ответу работников бистро Уфы
В Уфе отец двух мальчиков пяти и 10 лет, отравившихся шаурмой, пришел ночью в точку общепита, чтобы попытаться призвать к ответственности владельцев бис
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть