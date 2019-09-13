Жители Башкирии смогут бесплатно обратиться к наркологам, психологам и психотерапевтам

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Бесплатную анонимную консультацию на башкирском и русском языках смогут получить жители республики от ведущих наркологов, психологов и психотерапевтов.

17-18 сентября в рамках республиканского конкурса «Трезвое село — 2019» в Башкортостане будет работать «Горячая линия». Организаторы акции – Всемирный курултай башкир, Министерство семьи, труда и социальной защиты РБ, Министерство здравоохранения РБ.

17-18 сентября с 11.00 до 20.00 часов все желающие могут позвонить по бесплатному номеру 8-800-347-5000 и получить ответы на вопросы, связанные с алкоголизмом, наркоманией, реабилитацией, социализацией и созависимостью. При звонке на номер 8-800-347-5000 в любом населенном пункте Республики Башкортостан со стационарных или мобильных телефонов граждане смогут получить экстренную психологическую помощь.

Бесплатная анонимная консультация известных психологов, психотерапевтов и наркологов поможет

осознать проблему, признать созависимость, найти способ выйти из сложившейся ситуации (кризиса), выработать индивидуальную тактику лечения. Специалисты «горячей линии» подскажут, где в конкретном городе или районе могут предоставить профессиональную помощь, какие услуги можно получить в государственных медицинских центрах и центрах реабилитации на бюджетной основе, какие услуги предоставляют негосударственные клиники.

К акции привлекаются специалисты, способные дать консультацию на башкирском и русском языках. 17 сентября с 11.00 до 20.00 ч. консультации будут вести:

— врач-нарколог высшей категории, главный врач Республиканского наркологического диспансера-2, кандидат медицинских наук Айдар Рахматуллин;

— психолог Республиканского молодежного социально-психологического и информационно-методического центра Министерства молодежной политики и спорта РБ, медиатор Галия Салихова;

— врач-психиатр консультативно-диагностического отделения №1 Республиканского клинического перинатального центра Гузель Байбулатова.

17 сентября с 12.00 до 15.00 на вопросы жителей республики также ответит заведующий кафедрой психиатрии и наркологии с курсом ИДПО БГМУ, доктор медицинских наук, профессор президент Ассоциации наркологов Республики Башкортостан, председатель сертификационной комиссии по психиатрии, наркологии, психотерапии и медицинской психологии РБ, член аттестационной комиссии по психиатрии-наркологии, член учебно-методической комиссии при Минздраве РФ, член Совета проректоров по воспитательной работе высших учебных заведений России Владимир Юлдашев.

18 сентября с 11.00 до 20.00 на вопросы отвечает Айдар Рахматуллин, Галия Салихова и заведующий дневным стационаром № 1 РКПЦ, врач-психотерапевт, врач-психиатр второй квалификационной категории Ильгиз Байков.