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Сохранением промысла Башкирии занялся участник проекта KFC BATTLE 2018: волонтерство

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

Сохранением бортевого пчеловодства в Бурзянском районе республики Башкортостан занялся участник волонтерского направления Международного проекта KFC BATTLE 2018.

Мёд – визитная карточка Башкирии. Бортевое пчеловодство – это древний народный промысел башкир Бурзянского района. Сбор бортевого меда – задача не из легких, так как он добывается при помощи специальных инструментов в дуплах деревьев, где обитают пчелы. Главное отличие бортевого меда от других видов в том, что он перемешан с воском и пергой (пыльцой цветов), что делает его самым полезным.

Нурислам Улиахметов, участник проекта KFC BATTLE в категории «Волонтерство»: «Задал себе вопрос, как сохранить опыт и знания владения бортевым пчеловодством? Ведь в основном, навыки древнего промысла передавались только устно, как фольклор. На основе этого я разработал проект по созданию учебного пособия “Основы бортевого пчеловодства”, который защитил в рамках KFC BATTLE».
Управляющие группой компаний ГЛОБАЛ ФУД, франчайзингового партнера KFC в Уфе, Тимофей Бадиков и Алексей Корнияшик решили поддержать проект и помогли в его реализации. В результате, к 2019 учебному году было выпущено учебное и методическое пособие по основам бортевого пчеловодства. На основе разработанной программы проходит обучение в шести школах Бурзянского района, где ребятам передают знания, что бортевики-бурзянцы всегда занимали особое место в истории пчеловодства. Тем самым программа по сохранению народного промысла актуализировала профессию бортевика и способствовала поддержке духовного наследия среди школьников.

KFC BATTLЕ — международный спортивный и культурно-образовательный проект бренда KFC. Это уникальная стартовая платформа, которая позволяет молодежи реализовать себя, понять, в чем они действительно сильны, и найти единомышленников. За 7 лет KFC BATTLE объединил более 750 000 участников и гостей из 8 стран и 3 000 населенных пунктов России и СНГ. Проект был удостоен более 20 российских и международных наград.

Теги: KFC BATTLE, KFC, Бурзянский район, бортевое пчеловодство, мед
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