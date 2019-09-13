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В Уфе закроют движение автотранспорта по улице Малой Заречной

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе закроют движение автотранспорта по улице Малой Заречной Фото: Ксения Калинина

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе закроют движение автотранспорта по по проезжей части улицы Малой Заречной на участке от улицы Демской до улицы Школьной. движение будет закрыто с 16 сентября 2019 года по 31 декабря 2021 года.

Как сообщили в мэрии, причина — реконструкция мостового перехода через реку Белая в створе улицы Воровского. Работы по реконструкции мостового перехода осуществляются в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, закладка первого камня в строительство нового автодорожного моста через реку Белая в створе улицы Воровского состоялась в начале июля текущего года. По проекту на семи опорах разместится металлическая вставка нового моста, на которой будет три полосы для движения автотранспорта. Работы будут синхронизированы с расширением проспекта Салавата Юлаева и реконструкцией старого моста, а также развязки на улице Пугачёва.

Городские службы призывают жителей Уфы проявить понимание и терпение в период проведения реконструкции мостового перехода через реку Белая в створе улицы Воровского, пользоваться интерактивными сервисами, выполнять требования дорожных указателей и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

Теги: перекрытие дорог
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