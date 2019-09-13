Фото: ГК «Первый Трест» Будущие жильцы клубного дома «Соты» могут получить эксклюзивную «Привилегию» Фото: ГК «Первый Трест»

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

Сегодня люди предпочитают покупать не просто квадратные метры, а комфортную среду, в которой будут находиться ежедневно. Понимая это, застройщики стараются реализовать свои проекты с учетом требований, предъявляемых клиентами.

Одним из примеров комфортной городской среды является новая архитектурная звезда города клубный дом «Соты». Продуманные зоны для отдыха, пешеходный променад и сухие фонтаны с подсветкой в тёмное время суток – всё это специалисты ГК «Первый Трест» предусмотрели в проекте.

«Отличительной чертой благоустройства клубного дома «Соты» будет сочетание элементов уличного искусства, городских инсталляций и ландшафтного дизайна. Мы уверены, что территория клубного дома «Соты» станет точкой притяжения не только для жильцов комплекса, но и для их гостей», – рассказала PR -менеджер ГК «Первый Трест» Наталья Всесвятская .

Ещё один важный момент, на который многие обращают внимание при выборе нового дома, – его внешний вид и внутреннее оформление. Экстраординарный дизайн фасада, богатая входная группа и лобби клубного дома «Соты» будут встречать вас ослепительной улыбкой консьержа и приветливым «Здравствуйте!».

Сочетая в себе все возможные плюсы: престижный район, элегантный внешний вид, живописные виды из окон, современную инженерию, клубный дом «Соты» – это роскошь для избранных.

Но стоит отметить, что на сегодняшний день получить всё это можно на очень выгодных условиях. Специально для покупателей квартир в этом доме ГК «Первый Трест» разработала программу «Привилегия», которая дает возможность приобрести квартиру, паркинг и кладовку на эксклюзивных для Уфы условиях.

Выбрав двух- или трехкомнатную квартиру по программе «Привилегия», вы получите выгоду 50% от стоимости паркинга и кладовки*.

Если вам нужна квартира побольше, то купив четырехкомнатную квартиру по программе «Привилегия», вы получите кладовку и второе место паркинга в подарок**. Дополнительным преимуществом этой программы является также и то, что всё можно приобрести по отдельности.

«Даже если на сегодняшний день вы хотите купить только квартиру, но в течении действия программы передумали и решили приобрести дополнительно паркинг и кладовку, вы всё равно можете воспользоваться своей «Привилегией» и получить все объекты на очень выгодных условиях», – рассказала Наталья Всесвятская .

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Если вы хотите воспользоваться своей «Привилегией» и купить квартиру в одном из лучших строящихся жилых комплексов странывас ждут в офисах продаж по адресам:

г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78; ул. Коммунистическая, 107; ул. Энтузиастов, 20/1 и в мобильном офисе продаж в ТЦ «Мега». Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111.

*Количество квартир, участвующих в акции, ограничено. Наличие и условия узнавайте в офисе продаж. Не является публичной офертой.

**Количество квартир, участвующих в акции, ограничено. Наличие и условия узнавайте в офисе продаж. Не является публичной офертой.

***По итогам федеральной премии недвижимости Urban Awards 2019.