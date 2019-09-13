«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

«Ростелеком» подвел итоги проекта по видеонаблюдению, организованному в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Видеонаблюдение за ходом голосования и подсчета голосов в участковых избирательных комиссиях (УИК) и помещениях территориальных избирательных комиссий (ТИК) обеспечило доступность информации о ходе голосования непосредственно на участке, а также дополнительную прозрачность всего избирательного процесса.

В единый день голосования прошло более шести тысяч избирательных кампаний разного уровня, в том числе дополнительные выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва в четырех регионах, выборы высших должностных лиц субъектов РФ — в 16 регионах, выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ — в 29 регионах, выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов — в 22 регионах, выборы глав муниципальных образований — административных центров (столиц) субъектов РФ — в трех регионах.

В каждом помещении для голосования, где проходили выборы, сотрудники «Ростелекома» организовали бесперебойную передачу данных по каналам связи, установив по две компактные IP-камеры с широким углом обзора, в который попадали ящики для голосования, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Камеры были смонтированы с учетом минимизации «слепых» зон в помещениях для голосования. Всего для проведения выборов «Ростелеком» оборудовал средствами видеонаблюдения 768 ТИК и 9464 УИК на территории 38 субъектов РФ.

В Башкирии дочерняя компания «Ростелекома» — «Башинформсвязь» — оснастила IP-камерами помещения 69 территориальных и 410 участковых избирательных комиссий региона.

В режиме реального времени трансляция изображения со всех видеокамер, установленных сотрудниками «Ростелекома», велась на портал﻿. Граждане могли наблюдать за процессом проведения выборов всех уровней: с момента открытия избирательного участка до завершения подсчета голосов и подписания протоколов. Количество уникальных пользователей портала трансляции превысило 100 тысяч человек.

Для сотрудников ЦИК России и избирательных комиссий субъектов РФ был развернут специальный служебный портал, на котором можно было отслеживать процесс настройки инфраструктуры видеонаблюдения до проведения выборов, а также смотреть трансляцию в период проведения выборов.

«Ростелеком» продолжает успешно реализовывать важные государственные проекты. У нас накоплен большой опыт в организации проектов национального масштаба и государственной важности. Компания успешно зарекомендовала себя при организации видеонаблюдения на выборах президента России, выборах в Государственную Думу, в ходе проведения Единого государственного экзамена. Наша основная цель — обеспечить качество реализации проекта по видеонаблюдению, организовав бесперебойную онлайн-трансляцию всего процесса выборов и сохранность видеозаписей. Уверены, что видеонаблюдение позволяет повысить открытость и прозрачность выборов всех уровней», — сказал вице-президент «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментами Валерий Ермаков.

Для организации видеонаблюдения и хранения видеозаписей «Ростелеком» задействовал собственную защищенную сеть передачи данных, центры обработки данных, а также развернул ситуационные центры в каждом филиале. Свыше полутора тысяч сотрудников компании дежурили в ситуационных центрах субъектов России и Корпоративного цента, также было организовано 1693 мобильные бригады общей численностью более четырех тысяч специалистов. Для поддержки пользователей порталов был выделен номер в коде 8-800, на который поступило свыше полутора тысяч обращений. .