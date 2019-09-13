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В Башкирии мужчина, избивший бездомного, извинился перед разведчиками

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Я больше никогда так делать не буду». Мужчина, который жестоко избил бездомного в Мелеузе публично принес извинения. Слова с просьбой о прощении в первую очередь были адресованы разведчикам. Пьяный «герой» видеоролика, снятый школьниками, признался, что никакого отношения к военной разведке не имеет — флаг он украл с мемориала неподалеку от места преступления.

«Также прошу прощения у бомжа, которого я избил», — признается мужчина.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что инцидент произошел на прошлой неделе. Под следствие попал 30-летний житель Кугарчинского района республики неоднократно судимый за грабеж, кражи и угон. Помимо избиения 58-летнего бездомного его подозревают в хищении флага с мемориала «Разведчикам всех родов войск и поколений» в Мелеузе».

Теги: Мелеуз, извинения, разведчик, избиение бездомного
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