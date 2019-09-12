В уфимском Инорсе появился новый полицейский участок







УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В уфимском микрорайоне Инорс в жилом доме № 31 по улице Ферина открыли новый участковый пункт полиции. В участке разместились участковые отдела полиции № 1, а также сотрудники Центра общественной безопасности города.

Пункт открыт в целях повышения уровня общественной безопасности и правопорядка в микрорайоне. В муниципалитете утверждена дорожная карта по обеспечению безопасности на 2019 год.

Как рассказал мэр города Ульфат Мустафин, работа проводится по поручению врио Главы республики для снижения уровня криминогенной обстановки в микрорайоне, повышения освещенности улиц, уровня занятости несовершеннолетних и повышения раскрываемости преступлений.

На территории микрорайона уже установлены новые опоры наружного освещения, начата внедрение подсистемы интеллектуального видеонаблюдения. 776 стационарных и поворотных видеокамер будут установлены в микрорайоне: в местах массового пребывания людей, входных группах домов, на детских площадках, автостоянках, а также на пешеходных зонах. Управляемые камеры обладают высоким качеством изображения, а также функцией аналитического распознавания лиц, которая достоверно определяет граждан и транспортные средства. 9 камер сейчас работают в пилотном режиме, сообщили в мэрии.