Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии незрячим пассажирам с собаками-поводырями отказали в услуге такси Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

В Уфе инвалиды по зрению сталкиваются с проблемой вызова такси из-за своих собак-помощников, рассказали в ходе круглого стола по вопросам доступной среды руководитель клуба владельцев собак-проводников Гузель Хасанова и уфимка Ксения Минелбаева

По их словам, сегодня водитель, обнаружив, что помимо пассажиров поедут еще две собаки, отменил заказ, из-за чего такси незрячим пассажирам пришлось ждать еще 40 минут.

«Наши таксисты не умеют обслуживать людей. Во-первых, водитель должен обозначиться, — считает Гузель Хасанова. — Я незрячая и не вижу, куда конкретно подъехал автомобиль, какого он цвета и какой у него номер. Водители часто, несмотря на проводимые рейды, не хотят брать заказы, видя, что у пассажира собака-поводырь. Ведь есть постановление или приказ Российской Федерации, который регламентирует посадку и высадку пассажиров с инвалидностью. В том числе мам с колясками, маломобильных граждан – не только инвалидов. Он должен обеспечить посадку и высадку. Почему у нас на региональном уровне этого нет — мне непонятно. Возможности все есть. Сегодня мы с Ксенией ждали 40 минут такси. Просто не хотели брать заказ».

Руководитель центра организации перевозок Рафис Ахметдинов прокомментировал данный инцидент:

«Ситуация очень неприятная, конкретно в случае с такси. Как правильно было отмечено, порядок обеспечения инвалидов транспортными услугами жестко регламентирован. Что касается мер от уклонения исполнения требований,18 июля 2012 года на федеральном уровне была принята административная ответственность, с 1 августа она вступила в силу. Поэтому ваш случай будет рассмотрен в рамках законодательства».

«Для того и существует правительство, для того и существует госкомитет по транспорту, — отметил Тимур Мухаметьянов. — Любые условия, необходимые для благоприятного передвижения пассажира как в городе, так и в межмуниципальных маршрутах, будут обеспечены».

«В Уфе создается только видимость доступной среды, а на деле — неработающие кнопки вызовов, нет пандусов, или они есть, но совершенно не пригодны для безопасного перемещения. Например, есть пандус — поднимаешься по нему и дальше видишь лестницу. Вопрос: зачем обустраивать пандус, если заведомо известно, что дальше него на коляске не проедешь? Мое мнение — не нужно пускать пыль в глаза и делать все для галочки, чтобы проехавшая инспекция увидела, что есть пандус», — объяснил он.