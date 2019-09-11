Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров пообещал прийти в каждый двор и подъезд Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Руководитель республики Радий Хабиров пообещал прийти в каждый двор и подъезд Башкирии.

Об этом он написал сегодня на своей странице в Фейсбуке после посещения микрорайона Сипайлово в Уфе.

«Один день «зализывал раны» от выборных баталий и приходил в себя от обрушившегося на меня доверия жителей. В душу в очередной раз проник страх — смогу ли? Смогу. Поэтому — только вперёд, только алга! Сегодня подъезды и дворы... Мы придём в каждый двор и каждый подъезд и сделаем их лучше, чище и комфортнее… И не потому, что выборы (слава Всевышнему, можно о них не вспоминать теперь долго, а может — никогда), а потому, что хочется добиться в жизни чего-то хорошего и значимого для земляков», — написал в соцсети Радий Хабиров.

Как сообщало агентство «Башинформ» , во всех муниципалитетах республики со следующего года появятся дворы главы Башкортостана.

Аналогичные программы уже есть в нескольких регионах страны. Финансироваться эти дворы будут из фонда главы республики.

Определять такой двор будут сами жители муниципалитетов путем голосования. Затем заявка поступит на рассмотрение лично руководителю республики. На один двор планируется выделять по 5 млн рублей.