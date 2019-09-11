Фото: ИА «Башинформ» В Уфе три года будут ремонтировать улицу Комсомольскую Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 12 сентября сотрудники подрядчика начнут первый этап ремонта улиц Комсомольской. Работы запланированы по программе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от бульвара Хадии Давлетшиной до Бессонова (3,84 км).

По сообщениям уфимской администрации, реконструкция затянется на три года и закончится в 2021 году.

«В период проведения работ будет перекрыто движение транспорта по четной стороне проезжей части по улице Комсомольской. Движение будет осуществляться по двум полосам встречного направления – по одной полосе в каждую сторону», — уточнили в мэрии.

Напомним, что улица-дублер проспекта Октября давно нуждалась в ремонте, а автомобилист и жители башкирской столицы просили об этом местные власти.

Накануне в Уфе также приступили к капитальному ремонту улицы Мустая Карима. В планах реконструкция улицы 8 Марта и строительство улицы Валерия Лесунова. К концу благоустроительного сезона в городе будут отремонтированы 28 участков улично-дорожной сети общей протяженностью более 47километрови площадью 811 тысяч квадратных метров.