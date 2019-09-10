О государстве и бизнесе в детском отдыхе: в Башкирии подвели итоги летней кампании-2019

УФА, 10 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 10 сентября представители региональных Минобразования, Госсобрания, Минтруда, Общественной палаты, надзорных ведомств, а также руководители частных оздоровительных лагерей и журналисты встретились за круглым столом, чтобы подвести итоги летнего детского отдыха 2019 года, и обсудить варианты взаимодействия государства и социального предпринимательства в этой сфере.

ЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯ-2019 ОХВАТИЛА ПОЧТИ 400 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ

По данным статистики Минобразования РБ, в регионе действует 2651 лагерь, среди них и ведомственные и пришкольные лагеря, а также санатории. Именно летних загородных лагерей в республике всего 107, из них 15 работают круглогодично, 92 — сезонные. Из 107 лагерей, 30 — это частные либо ведомственные, остальные муниципальные, государственные, а 1 действует как некоммерческая организация.

И.о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин рассказал о том, как прошла летняя кампания-2019.

«Летняя оздоровительная кампания прошла в штатном режиме. Были отдельные ситуации, но, в целом, они не повлияли на организацию отдыха и оздоровления детей. Охват различными формами отдыха в этом году составил почти 400 тысяч детей — 83,2% от общего количества. Год еще не закончился, еще будут осенние каникулы и грантовые мероприятия, которые будут реализованы до конца года. В общей сложности мы выйдем за цифру в 400 тысяч детей», — сообщил руководитель министерства.

По его словам, на детский отдых в этом году была потрачена сумма в 1 миллиард 707 миллионов из всех источников бюджетов, которые поступили на отдых и оздоровление. Но эта цифра не окончательная, добавил и.о. министра. В общей сложности на отдых и оздоровление детей будет затрачено чуть больше 2 млрд рублей.

«Расстраивает, что пока частный сектор не активен в этом направлении. Просто, можно поделиться по суммам: мы на 21 день компенсируем нахождение ребятишек в лагерях на 90% от общей стоимости путевки, которая составляет у нас 17 тысяч 640 рублей — это деньги, которые могли бы идти в развитие негосударственного сектора. Для лиц из внебюджетной сферы мы компенсируем 50% от стоимости путевки. Стоимость определяется ежегодно республиканской межведомственной комиссией. Сумма утверждается, и она на протяжении всего календарного года действует на территории республики», — добавил он.

Айбулат Хажин считает, что дошкольная сфера и общего образования, а также детского отдыха должна быть привлекательной для негосударственного сектора — она имеет свою нишу.

Он сообщил, что в Башкирии работает реестр детских лагерей. Каждый родитель с 1 апреля может зайти на сайт Минобразования РБ и выбрать тот или иной лагерь. Там есть визуализация, описание лагеря — родитель только «голосует» рублем. Бизнес также может попасть в реестр, но для этого нужно будет выполнить жесткие требования по программному насыщению, безопасности, спортивной составляющей.

«Надо сейчас просто растормошить эту сферу, потому что, по большому счету лагеря существуют, мы об этом прекрасно знаем, у нас же не один частный лагерь в республике, их достаточно много. Но что-то сдерживает их, чтобы они пошли в этот пул лагерей, которые будут предоставлять и, самое главное компенсировать затраты родителей на отдых и оздоровление детей», — сказал Айбулат Хажин.

ТЕЗИСНО: МНЕНИЯ О БИЗНЕСЕ И ДЕТСКОМ ОТДЫХЕ

Уполномоченный по правам ребенка в республике Милана Скоробогатова:

Детский отдых востребован всегда.

Детский отдых должен быть качественным и информационно-насыщенным.

Муниципальные лагеря сильно «проседают» по материально-техническому обеспечению, а в некоторых случаях и по подготовленности вожатых.

В детских лагерях должны работать суперпрофессионалы.

Коммерческие лагеря, которые удалось посетить, поразили современным подходом к детству: ребятам там интересно, они «светятся» от счастья. Такие лагеря нужно поддерживать, но встает вопрос: «Как?». Вариант ответа: «Нужно, наверное, помогая родителям, купить туда путевки «вскладчину».

Есть колоссальная потребность в круглогодичных лагерях. Желательно, чтобы тому бизнесу, который «зайдет» туда, все же были открыты какие-то шлюзы.

Депутат Госсобрания РБ Римма Утяшева:

До сих пор нет законодательного акта о реестре лагерей.

Обязательно в штате лагеря должны быть пожарник, электрик и эпидемиолог. Они не должны приезжать с проверками и уезжать, эти специалисты должны быть в лагере на постоянной основе. Нужно минимизировать проверки Роспотребнадзора, Росздравнадзора и МЧС.

Что касается бизнеса. Должна быть единая система в плане материально-технического оснащения лагеря: качественные кровати, ортопедические матрасы, для каждого ребенка в наборе — расчёска, зубная щетка, шампунь. От еды до одежды все должно быть.

Руководитель Центра инноваций социальной сферы РБ Ирина Абрамова:

Отдых и оздоровление детей — это сфера деятельности социального предпринимательства. От предыдущих спикеров прозвучало, что некоммерческие лагеря оказывают качественные услуги, а родители готовы платить за развитие и безопасность своих детей в рамках развития негосударственного сектора.

Если лагерь будет круглогодичный, профильный и оказывать качественные услуги, то он не может быть убыточным — это большой плюс для бизнеса. Предпринимателям следует внимательно посмотреть в сторону этой сферы.

Председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина:

Все, что касается детей, и тот бизнес, который уже вошел в сферу детского отдыха, должны быть особенными. Только во взаимодействии и сотрудничестве будут позитивные результаты.

Кто готов зайти на этот рынок, должны знать все правила игры. Когда будет четко прописано, какой муниципальный лагерь государство готово отдать в руки бизнеса, тогда и предпринимателям станет интересно.

Реестр лагерей есть, но он не работает так, как надо. Большой минус, что информация размещена в PDF-формате — это неудобно для пользователей, следовало бы сделать гиперссылки.

Председатель комиссии Общественной палаты РБ по образованию Лида Исаргакова:

В лучших условиях отдыхают дети в частных и ведомственных лагерях, не смотря на то, что путевка дороже. «Проседают» муниципальные лагеря, но они, в любом случае, нужны, ведь у родителей разная покупательская способность.

Минобразования РБ слышит те требования, которые предъявляет родитель – потребитель услуг. Касательно количества дней отдыха — нужна вариативность: и 21 день, и семь и 14.

В частных лагерях можно отметить серьезное развитие. Здесь и серьезные вложения и, соответственно, высокая стоимость.

Насчет бизнеса, конечно, это должен быть круглогодичный лагерь, потому что три месяца существовать, вложиться, от этого никому не будет хорошо — ни государству, ни бизнесу.

«НЕ ЖЕСТИМ, НЕ ПУГАЕМ, А ПОМОГАЕМ»

«Санитарное законодательство не содержит барьеров для развития малого бизнеса. Мы открыты. Выдача санэпидзаключений о соответствии санитарным правилам лагерей является госуслугой. Экспертное заключение о соответствии лагеря санитарным правилам выдается на бесплатной основе, — заявила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора РБ Римма Ахметшина.

Она отметила, что бизнесу следует обратить внимание на такую нишу, как отдых детей с ограниченными возможностями. Еще один момент, который выделила Римма Ахметшина — это оздоровительный эффект от отдыха. Большое влияние на него оказывают условия, созданные юридическими лицами в лагере. Это база, касающаяся условий размещения в комнатах, спортплощадки, спортзалы, бассейны, то есть те факторы, которые способствуют оздоровлению детей.

«Вот говорят, проверка, что мы пугаем. Но ведь мы выезжаем не только, чтобы выявить нарушения, а чтобы проконсультировать, разъяснить, найти выход из сложных ситуаций. Есть законопослушные юрлица, а есть недобросовестные, которые просто обманывают потребителя. Вот с последними мы боремся, принимаем меры, — подчеркнула представитель Роспотребнадзора РБ. — Наша цель, чтобы наш малый бизнес развивался правильно, был законопослушным и знал санитарное законодательство».

Замначальника ГУ МЧС РФ по РБ Эдуард Идрисов отметил, что раз законодатель определил требования, а сотрудники МЧС ими руководствуются в работе при проверке. Только суд может приостановить деятельность того или иного лагеря. Насчет того, чтобы «жестить», такого нет.

СЛОВО БИЗНЕСУ

Директор ДОЦ «Спутник» Павел Орлов сообщил, что его ни разу «не кошмарили» ни сотрудники Роспотребнадзора, а наоборот, давали рекомендации, ни МЧС. Последние приезжают заранее, также дают рекомендации, какие провода поменять, что исправить. По его словам, нет понимания со стороны чиновников, и именно тут нужно исправлять ситуацию.

«В сфере детского отдыха работаю с 1988 года, — добавила директор лагеря «Алые паруса» Виктория Горбачева. — За это время мы прошли все пути, какие только было можно: и моменты невозможности работы, когда были и перестроечные времена, и времена, когда что-то кому-то передавали. Что касается бизнеса, думаю, что в любом деле должен быть единый системный подход, тем более в сфере, касающейся детей. Говоря о системном подходе, хотелось бы, чтобы были программы, которые помогали бизнесу. Например, субсидирование, льготные преференции».

Руководитель программы «Арбуз», которая реализовывается на базе действующего лагеря, Севиндж Гудзь считает, предпринимателей, которые вроде бы хотят освоить сферу детского отдыха, останавливает страх.

«Мне все и каждый говорили, что это большая ответственность за чужих детей, зачем мне это надо. Но меня это не остановило. Спрос в этой нише есть, родители приходят, отдают предпочтение именно таким лагерям. Проблема какая, что ребенка летом нужно куда-то деть. Большинство родителей даже не рассматривают вариант на 21 день, потому что это много. В этой связи необходима гибкость со стороны государства, действующих лагерей — немножко менять в сторону современных потребностей родителей эту историю. К слову, мне поддержка государства не нужна».

«ОТКРЫТЫ И ГОТОВЫ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ»

И.о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин подытожил, что помощь негосударственному сектору оказывается.

«Деньги и сейчас выделяются, может быть пока не в формате сертификата. В любом случае, хотим мы этого или нет, мы к этому придем. Мы по этой схеме уже движемся в системе дополнительного и дошкольного образования. Поэтому по летнему отдыху и оздоровлению, безусловно, эта система будет работать. У нас работает реестр. Я сам, как родитель, прошел эту систему полностью, ничего сложного нет. Родители знают об этом реестре и через него определяются с лагерем», — отметил он.

Для негосударственного сектора в плане господдержки руководитель ведомства предложил обратить внимание на невостребованные, «замороженные» здания, но которые можно использовать.

«Заходите, привлекайте! Мы со своей стороны максимально создадим комфортную информационную среду, до каждого родителя доведем информацию. Мы открыты и готовы к взаимодействию с негосударственным сектором», — подытожил Айбулат Хажин.