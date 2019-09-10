Минлесхоз Башкирии выставил на аукционы лесные участки в семи районах

УФА, 10 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Министерство лесного хозяйства Башкортостана выставило на аукционы по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для предпринимателей 28 лотов. Общий объем древесины составляет 9 тысяч 940 кубометров. Участки расположены на территории Абзелиловского, Альшеевского, Архангельского, Белорецкого, Зилаирского, Салаватского и Хайбуллинского лесничеств.

Аукционы состоятся 2 октября. Заявки на участие в аукционах принимаются до 26 сентября.